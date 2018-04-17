Донбасс в огне: Почему Кремль не созывает Совбез ООН

С 4 утра 17 апреля посыпались сообщения в соцсетях о массированных обстрелах Горловки и окрестностей Донецка

Дома даже в центре Горловки, куда в последние полтора-два года не долетали снаряды, тряслись от близких разрывов. Люди спешно будили детей, прятались в подвалы.

Такого многие не помнят здесь со времён боёв за Дебальцево в феврале 2015 года.

Вот сводка (в обратном порядке) из группы «Donbass Media Group Горловка» «ВКонтакте».

6:03 Стрелковое в районе авторынка. 6:02 Обстановка без изменений, укроп бушует практически по всему фронту. 5:40 укроп обстреливает район авторынка из тяжелого вооружения. 4.32 — так… В черте города падений нет, все просто отвыкли. Да, кажется, очень громко, но расстояние еще приличное, даже осколки не долетят (так себе успокоил). На Комсомольце (район Горловки) тоже падений не обнаружено, местные пишут, что от вибрации выпало стекло в подъезде, это был не прилет. 4.25 — исходя из опыта 2014 года, вот это все не прекратится до рассвета. В Новгородском (территория под контролем ВСУ) полно боекомплектов на огневых позициях, снарядов там хватает. Короче, вспоминаем всё, что было в 2014, гасим свет, документы в сумке, телефоны заряжены, вода в бутылях набрана, тормозок собран. Это необходимый минимум для экстренной эвакуации. 4.19 — по предварительным данным, только что упал 152 мм снаряд, слышат как в районе КСМ у кого-то вылетели окна. 4.16 — возобновился стрелковой бой на северном направлении, Майорск. Артиллерия не замолкает. Снаряд за снарядом, падает в непосредственной близости к Строителю. 4.12 — продолжает работать ствольная артиллерия, уже ближе к Строителю. Всей западной и юго-западной части отойти от окон и занять коридоры.

И так без конца.

Позднее пришли сообщения об обстреле Луганска . Там тоже в самом городе уже подзабыли о прилётах украинских снарядов.

Причём били по кварталу, где было расположено несколько единиц боевой техники, предназначенной для подготовки парада 9 мая. Как сообщил в своём ФБ луганский писатель Глеб Бобров, от обстрела пострадал даже легендарный танк Т-34, переживший Великую Отечественную войну.

— Источники сообщают, что ночной удар киевских карателей по Луганску совершен по наводке ОБСЕ . Удар, предположительно, был нацелен на военную технику армии ЛНР на южной окраине Луганска. ОБСЕ выкладывало в сеть фото, на которых было скопление военной техники. УкроСМИ подхватили.

— Моё мнение — гнать нужно слепышей-обээсешников из республик Донбасса. Не место им здесь, — высказал своё мнение луганский журналист и литературовед Андрей Чернов

Похоже, на этот раз обошлось без жертв среди мирного населения. По крайней мере, предварительно сообщается «лишь» о погибшем военнослужащем армии ДНР.

К вечеру поступила информация от заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина : «Сегодня утром, враг нанес мощный удар из артиллерийского вооружения и танков по шахте 6/7, по Горловке и Широкой Балке. С 3 часов ночи, в течение часа украинские захватчики выпустили четырнадцать 152-мм снарядов и сделали десять выстрелов из танков по районам мирных кварталов наших городов и сел». По словам Басурина, в такой ситуации особенно тревожат данные о сокращении численности представителей Украины в СЦКК (Центра по контролю и координации режима прекращения огня) на территории временно-оккупированной части Донецкой области. А наблюдательный пункт СЦКК в Волновахе собираются вообще полностью расформировать. Такие действия украинской стороны Басурин связал с отказом Украины от выполнения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. А также с намеренным обострением обстановки для начала агрессии против Донбасса для его полной оккупации.

«Свободная пресса» не раз уже писала, что именно в последние дни ВСУ стараются вести огонь так, чтобы привести к жертвам среди мирного населения и привести к эскалации конфликта.

Неслучайно спецпредставитель США на Украине Волкер призвал ЕС усилить санкции против России . Видимо, срочно нужен новый повод для того, чтобы обвинить Россию в агрессии.

Поражает другое — практически полное молчание в российских СМИ о массированных ночных обстрелах. На днях после обстрела Сирии Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по этому поводу. Получается, жители Донбасса для Кремля менее ценны, чем сирийцы?

— Я считаю, что России необходимо поменять всю концепцию политики в Донбассе, — говорит директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов . — Начать надо с более жёстких дипломатических заявлений. Украина ведёт себя как террористическая организация. Она не только обстреливает территорию Донбасса, цинично при этом переворачивая всё с ног на голову, но и регулярно грозит уничтожать руководителей ДНР и ЛНР и просто политически активных граждан. Не говоря уже о том, что закон о реинтеграции Донбасса де-факто перечёркивает Минские соглашения. Россия на этом фоне должна поддержать позицию непризнанных республик по выходу из Минских соглашений. По крайней мере, поставить об этом вопрос в ходе переговоров.

Киев непросто нарушает Минские соглашения, он всеми силами провоцирует Россию на ответные меры, чтобы выставить нас агрессором. Чтобы этого не произошло, мы должны срочно созвать Совбез ООН и предупредить режим Порошенко о том, что дальнейшая эскалация напряжения может привести к самым серьёзным последствиям, вплоть до признания республик Донбасса и оказания им прямой военной помощи. Это будет тем более уместно, что мы уже знаем, что Порошенко обращался к премьер-министру Англии Терезе Мэй с просьбой нанести удар по военным базам России в Сирии.

Пока Киев не получает никаких окриков со стороны ЕС и предостережений со стороны России. Это делает его позицию всё более развязной и агрессивной. Киев всеми силами пытается спровоцировать Россию на военное вторжение на территорию.

«СП»: — Американцы с помощью продвинутой боевой авиации и ракет по всему свету поддерживают те силы, которые считают «правильными». Почему нам действовать так же? Ведь необязательно вводить войска, чтобы серьёзно облегчить положение ДНР и ЛНР с помощью ракетно-бомбовых ударов по тем территориям, откуда ВСУ ведёт огонь по мирным городам.

— Накануне удара по Сирии 12 апреля я написал для одного англоязычного независимого издания, что, скорей всего, американцы ударят по Сирии, но ударят в «молоко», не задев российских военных. Так и случилось. А вот в случае, если американцы всё же ударят по нашим базам в будущем, я считаю, что отвечать надо, в том числе и на территории Украины. Хотя «незалежная» формально не является членом НАТО , на её территории фактически созданы три военных базы США. То есть Украина де-факто является колонией НАТО. Там находятся по самым скромным оценкам сотни военнослужащих Пентагона и НАТО. Ответом на удар по нашим войскам в Сирии может быть удар по этим военным базам, поскольку они находятся на территории Украины незаконно. В конституции этой страны прописано, что она является нейтральной.

Не хотелось бы нагнетать, но военное столкновение НАТО и России, судя по всему не отменено, а отложено. И полем столкновения может стать, в том числе и Украина. Остаётся надеяться, что не дойдёт до ядерного противостояния. Но учитывая, что на Украине полно атомных станций, и противостояние неядерными вооружениями может привести к катастрофе. Вопрос масштаба и ожесточённости противостояния. Я сильно сомневаюсь, что американцы ради «украинских аборигенов» будут рисковать собственным существованием. Тем не менее, столкновение между Россией и НАТО на территории Украины в той или иной степени почти неизбежно.

«СП»: — С другой стороны, предыдущий лидер США Барак Обама заявлял, что его страна не будет воевать за интересы Украины. Теперь всё изменилось, ставки выросли?

— Думаю, да. Конечно, американцы, как они это любят, будут стараться воевать руками своих европейских сателлитов, той же Польши . Но и прямого столкновения военно-воздушных сил России и США я не исключаю.

«СП»: — Получается, что чем дальше мы играем в «кота Леопольда», тем больше на Украине и на Западе нас обвиняют в кровожадности и агрессии. Если мы сейчас снова промолчим, не получится ли, что мы получим новую порцию санкций и утратим авторитет, как в глазах международного сообщества, так и в глазах населения непризнанных республик?

— Порошенко мечтает о том, чтобы его лицемерные стенания были услышаны, и ЕС усилил санкции против России. Но мне кажется, повод для ужесточения санкций против России будет не украинский. А вот то, что позиция Кремля рождает разочарованность и апатию у жителей Донбасса — факт. Это касается и военных. Значительная часть профессиональных военных из самого Донбасса и добровольцев из России не хотят участвовать в такой войне, где они в основном исполняют роль мишеней и живого заслона.