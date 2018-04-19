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Бондаренко: Украина не поддержит суверенитет Южной Осетии
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Бондаренко: Украина не поддержит суверенитет Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 58 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Бондаренко\: Украина не поддержит суверенитет Южной ОсетииДиректор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказал о том, почему Украина не признает независимость Южной Осетии и Абхазии.
Кроме того, эксперт объяснил разницу в признании независимости Косово и нашей республики.
"Косово стало независимым в силу внешнего вторжения. Существенную поддержку косоварам обеспечило НАТО. С Южной Осетией совсем другая ситуация. Перед агрессией 2008 года и Южная Осетия, и Абхазия были де-факто независимыми республиками. Они не были подконтрольны Тбилиси. Признание их независимости было признанием давно состоявшегося факта", — отметил эксперт.
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