В ОБСЕ призвали подгруппу по Донбассу работать с «нормандским форматом»

МИНСК , 18 апр — РИА Новости . Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политической подгруппе контактной группы по Донбассу для успешной работы важно взаимодействовать с «нормандским форматом».

"Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. При этом координатор группы посол Морель ( Пьер Морель — ред.) подчеркнул, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с «нормандским форматом», — заявил Сайдик на брифинге в среду по итогам переговоров контактной группы по Донбассу.

Подгруппа по безопасности, по словам дипломата, обсуждала вопросы, связанные с общей ситуацией в зоне конфликта и соблюдением режима прекращения огня. «Рабочая группа… подчеркнула необходимость гарантий безопасности объектов гражданской инфраструктуры. Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, в частности, в Станице Луганской, и возможности открытия новых пунктов пропуска», — сообщил Сайдик.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске продолжила обсуждение темы обмена пленными и условиями их содержания, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. Экономическая подгруппа говорила о дальнейших шагах, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи «Vodafone-Украина» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о выплате пенсий и водоснабжении в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса».