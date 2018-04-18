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В ОБСЕ призвали подгруппу по Донбассу работать с «нормандским форматом»
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В ОБСЕ призвали подгруппу по Донбассу работать с «нормандским форматом» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 18 апр — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что политической подгруппе контактной группы по Донбассу для успешной работы важно взаимодействовать с «нормандским форматом».
В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина. Ранее в среду пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы «нормандской четверки», однако президент России Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии — Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
"Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. При этом координатор группы посол Морель (Пьер Морель — ред.) подчеркнул, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с «нормандским форматом», — заявил Сайдик на брифинге в среду по итогам переговоров контактной группы по Донбассу.
Подгруппа по безопасности, по словам дипломата, обсуждала вопросы, связанные с общей ситуацией в зоне конфликта и соблюдением режима прекращения огня. «Рабочая группа… подчеркнула необходимость гарантий безопасности объектов гражданской инфраструктуры. Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, в частности, в Станице Луганской, и возможности открытия новых пунктов пропуска», — сообщил Сайдик.
Рабочая группа по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске продолжила обсуждение темы обмена пленными и условиями их содержания, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. Экономическая подгруппа говорила о дальнейших шагах, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи «Vodafone-Украина» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о выплате пенсий и водоснабжении в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса».
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