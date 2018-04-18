ДНР призвала ОБСЕ расследовать каждое нарушение режима тишины в Донбассе

"Накануне заседания полномочным представителем ДНР Денисом Пушилиным был направлен ряд нот в адрес СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ по каждому случаю нарушения режима прекращения огня с требованием проведения тщательного расследования", — написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, фактический срыв «пасхального» перемирия, обстрел автобуса с персоналом Донецкой фильтровальной станции (ДФС) стали основными темами на встрече контактной группы в среду в Минске. «В ходе сегодняшней встречи был предложен ряд методов, которые, по мнению координаторов переговорного процесса и республик, могут способствовать обеспечению безопасности сотрудников ДФС. К сожалению, не все меры получили одобрение сторон, в частности, речь идет об украинской стороне, представители которой в принципе не видят своей вины в данном инциденте», — добавила Талакина.

Она также сообщила, что «переговорщики продолжат в рабочем порядке настаивать на внедрении дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня, а также выявлению и наказанию виновных в нарушениях».

Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие, которое обеспечивает около 400 тысяч жителей Донбасса, остановило свою работу и эвакуировало весь персонал. Как отметили в компании «Вода Донбасса», для возобновления работы станции, нужны гарантии безопасности для ее сотрудников.