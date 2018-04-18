«Неумолимая поступь прогресса»: В «Укрпочте» стала возможна оплата картами

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Национальный банк Украины принял решение о предоставлении ПАО «Укрпочта» лицензии на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов», — говорится в сообщении.

Данное решение приняли на основании декабрьского постановления НБУ № 138 «О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу средств».

С учетом получения данной лицензии Нацбанк также зарегистрировал договоры об участии ПАО «Укрпочта» в международных платежных система Visa и MasterCard, а также начал процедуру вступления «Укрпочты» в национальную платежную систему «Украинское платежное пространство».

«Теперь ПАО «Укрпочта» может совершать обслуживание клиентов с использованием платежных карт. Это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, в частности, создать новые возможности для доступа к финансовым услугам населения в сельской местности и отдаленных районах Украины, будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов на Украине и повышению качества на рынке платежных услуг», — говорится в сообщении.

Как заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, «Укрпочта» имеет свыше 11 тыс. отделений. Таким образом, безналичный расчет должен прийти в села и небольшие города, где до сих пор большинство расчетов происходит наличностью.

В свою очередь и. о. генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что «главная почта страны стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины».

Также пресс-служба «Укрпочты» сообщила, что для расчета карточками в отделениях «Укрпочты» через систему госзакупок ProZorro «по самой выгодной цене» уже закуплены 5 тыс. платежных терминалов, отвечающим всем требованиям международных платежных систем MasterCard и Visa и национальной платежной системы «Простір» («Пространство» — рус.).