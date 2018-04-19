Порошенко хамит Путину из-за спины Меркель

Порошенко хамит и строит рожи из-за спины Меркель

Встречи в нормандском формате без России в немецком Ахене, которую в Киеве презентовали как безусловную победу Украины на дипломатическом поприще, похоже, может оказаться недостаточно для того, чтобы принять хоть какие-то, пусть даже предварительные решения по украинскому конфликту

Прежде всего, о переговорах лидеров Франции Германии и Украины известно пока лишь со слов пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко . Кремль устами Дмитрия Пескова попросил не спешить со скоропалительными выводами и немного подождать. Состоится ли объявленное мероприятие покажет время. Кроме того, Песков резонно заметил, что нормандский формат предполагает участие в саммите представителей четырех стран, отсутствие России не позволяет использовать это определение для названия мероприятия, которое еще не совсем ясно, состоится или нет.

Впрочем, в течение последнего месяца президент Украины не единожды заявлял о том, что Россия почему-то будет вынуждена подчиниться воле международного сообщества, которое якобы поддерживает ввод миротворцев в зону конфликта на условиях Киева. Нет-нет, я вовсе не хочу поставить под сомнение утверждение о всеобщей поддержке: понятно, что консолидированная позиция Запада по этому вопросу в большей степени совпадает с подходами украинских властей, нежели с предложениями Кремля. Но почему Петр Порошенко считает, что Москва непременно изменит свою позицию, остается не вполне понятным. Впрочем, милая привычка главы украинского государства делать заявления, которые коррелируются с реальностью примерно так же, как его же утверждения о росте украинской экономики, общеизвестна.

Собственно, торжество, читаемое между срок в сообщении о встрече в нормандском формате, связано с предположением, что Россию вообще рано или поздно удастся выкинуть из всех политических комбинаций, которые имеют отношение к принятию сущностных решений по Украине на международным уровне. Боюсь, что подобным мечтам сыщется местечко лишь в мусорном контейнере, но только не в портфеле серьезных разработок ответственного политика.

Госпожа федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заочно объяснила украинскому лидеру, что надо заканчивать баловаться с веществами, расширяющими сознание. Она недвусмысленно дала понять, что без Путина серьезные проблемы на этой планете решить не удастся. В обозримом будущем, по ее словам, должна состояться встреча с российским президентом, хотя конкретная дата еще не оговорена. «Я считаю, что количество тем, которые у нас есть, начиная от Украины и газа до большого комплекса тем по Сирии , требуют прямого обсуждения в обозримом будущем», — заявила Меркель.

Ей, в отличие от ее украинского коллеги, известно точно, что существуют механизмы, которые невозможно обойти, если относиться к делу серьезно. Никаких миротворцев без учета мнения России в Донбассе не будет. Это неизбежно вытекает из той последовательности, которая обязательна для принятия решений в Совете безопасности ООН . А там действует непреложный порядок: проект резолюции о вводе миротворческого контингента должен быть одобрен всеми постоянными членами, в число которых входит Россия. Если хотя бы один из них накладывает вето, то пиши пропало — никто никуда не поедет.

Кроме того, есть и еще одно обязательное условие. Миротворцы могут куда-то отправиться лишь получив разрешение всех сторон конфликта. Если же их кто-то не желает открывать им двери, то они из соображений безопасности не двинутся с места. Украина, настаивающая на том, что миссию следует снарядить, не спрашивая точки зрения народных республик, похоже, просто слегка «плавает» в правилах. Никто не станет рисковать жизнью «голубых касок», не получив железных гарантий от участников конфликта со всех сторон.

Именно поэтому у Меркель есть много тем, которые она намерена обсудить с президентом России. По имеющимся разногласиям, в том числе и в вопросе о миротворческой миссии, предстоит долго и сложно договариваться, искать компромиссы, сближать позиции — от этого никуда не деться. Конечно, людям, которые транслируют свои странные мечты в космос, и сегодня может казаться, что есть такие лихие штуковины, как нормандский формат без России, но эти политики вообще без зазрения совести могут рассказывать об Украине как щите Европы, защищающей последнюю от набегов хищных орд варваров из России.