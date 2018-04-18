Сенсация на процессе Януковича: экс-президента вынудили покинуть страну угрозами 

Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин рассказал, что президент до последнего верил оппозиции
На процессе по делу о «госизмене Януковича» сегодня выступил важный свидетель — Михаил Добкин, выполнявший в 2014-м году обязанности губернатора Харьковской области. Его показания вдрызг разбили версию о «бегстве» экс-президента, которую нынешнее руководство незалежной использует для оправдания захвата власти. По словам Добкина, в Харьковскую область Янукович прибыл с официальным визитом и планировал участие в съезде депутатов. Но ему стали поступать непрерывные угрозы по телефону. Несмотря на это Янукович, по словам Добкина, до последнего верил в порядочность оппозиционеров, которые обязались выполнять договоренности, подписанные накануне в Киеве.
Как рассказал Добкин, о визите президента его уведомили заранее из Администрации главы государства. В 22.00 на двух вертолетах Янукович и его окружение прибыли в Харьков. Кроме президента прилетел его младший сын Виктор, глава Верховной Рады Владимир Рыбак и глава Администрации Андрей Клюев. В аэропорту главу государства встречали кроме губернатора прокурор области, глава областной СБУ, начальник главка МВД. Все, как положено по протоколу. «Однозначно визит был официальным. » — подтвердил Добкин, опровергнув тес самым версию о паническом бегстве президента из Киева. Однако, когда вертолеты приземлились, тут же начались угрозы из Киева. Для начала около часа вся делегация не могла покинуть аэропорт, поскольку поступили сообщения о его минировании. Затем на телефон Януковича был звонок, в котором его предупредили, что вооруженные люди направились в его резиденцию Межигорье. Там оставались охранники президента, но у них не было оружия. «Янукович беспокоился за их безопасность. Он с кем-то ругался по телефону. Потом Янукович позвонил Дмитрию Ярошу (лидер „Правого сектора“_ запрещенного в РФ) и сказал ему о каких-то их договоренностях, о том, что Межигорье не будут штурмовать. После этого звонка штурм Межигорья был отложен и люди туда не пошли» — рассказывал Добкин. Резиденцию взяли штурмом на день позднее.
Между тем, звонки с угрозами стали поступать и на телефон Янукорвича,. и на телефон Добкина, и другим харьковским политикам. И несмотря на то, что экс-президент рвался выступить на съезде депутатов, его попросили этого не делать. Как пояснил Добкин, «угрозы шли длинной чередой — мне, моей семье, моим близким. Среди них были угрозы Януковичу. Я, как человек, который был обязан заниматься его безопасностью на территории Харьковской области, понимал, что его присутствие в зале может привести к серьезным последствиям. Мог пострадать не только он, но и люди». Поэтому, «на съезд я постарался его не пустить. Я решил, что ему там не место». Добкин так же рассказал, что в тот момент в Харьков стали съезжаться агрессивные вооруженные люди. Но Янукович до последнего пытался договориться с оппозиционерами в Киеве. Ночью он звонил Арсению Яценюку и напоминал ему о подписанных Соглашениях. «Когда он начал получать тревожные сигналы из Киева, то, находясь в нервном состоянии, попросил соединить его с Яценюком. Он по телефону сказал Яценюку, что тот и его люди не исполняют свои договоренности…— рассказал Добкин. — Янукович до последнего был уверен, что этот договор будет исполняться. Эта уверенность была на грани самоуверенности».
Так же Добкин сообщил, что на тот момент Янукович не собирался покидать пределы Украины. «Все его планы были связаны исключительно с Украиной … Он сказал мне, что ему нужно будет побывать с рабочими визитами в разных регионах Украины», -сообщил экс-губернатор Харьковской области суду. И еще раз подтвердил, что жизнь Янковича подвергалась явной опасности. «Если вы хотите мне сказать, что Януковичу не угрожала опасность в Харькове — то я вам скажу: угрожала каждую минуту», — сообщил он. В связи с этими показаниями, очень сомнительно выглядят уверения тогдашнего и.о.главы незалежной Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и экс-премьера Яценюка, что Янукович был отстранен от должности, поскольку «самоустранился». Получается, что устранить его хотели конкретно, возможно, прибегнув даже к его прямой ликвидации.