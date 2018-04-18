Сенсация на процессе Януковича: экс-президента вынудили покинуть страну угрозами

Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин рассказал, что президент до последнего верил оппозиции

На процессе по делу о «госизмене Януковича» сегодня выступил важный свидетель — Михаил Добкин, выполнявший в 2014-м году обязанности губернатора Харьковской области. Его показания вдрызг разбили версию о «бегстве» экс-президента, которую нынешнее руководство незалежной использует для оправдания захвата власти. По словам Добкина, в Харьковскую область Янукович прибыл с официальным визитом и планировал участие в съезде депутатов. Но ему стали поступать непрерывные угрозы по телефону. Несмотря на это Янукович, по словам Добкина, до последнего верил в порядочность оппозиционеров, которые обязались выполнять договоренности, подписанные накануне в Киеве.

Между тем, звонки с угрозами стали поступать и на телефон Янукорвича,. и на телефон Добкина, и другим харьковским политикам. И несмотря на то, что экс-президент рвался выступить на съезде депутатов, его попросили этого не делать. Как пояснил Добкин, «угрозы шли длинной чередой — мне, моей семье, моим близким. Среди них были угрозы Януковичу. Я, как человек, который был обязан заниматься его безопасностью на территории Харьковской области, понимал, что его присутствие в зале может привести к серьезным последствиям. Мог пострадать не только он, но и люди». Поэтому, «на съезд я постарался его не пустить. Я решил, что ему там не место». Добкин так же рассказал, что в тот момент в Харьков стали съезжаться агрессивные вооруженные люди. Но Янукович до последнего пытался договориться с оппозиционерами в Киеве. Ночью он звонил Арсению Яценюку и напоминал ему о подписанных Соглашениях. «Когда он начал получать тревожные сигналы из Киева, то, находясь в нервном состоянии, попросил соединить его с Яценюком. Он по телефону сказал Яценюку, что тот и его люди не исполняют свои договоренности…— рассказал Добкин. — Янукович до последнего был уверен, что этот договор будет исполняться. Эта уверенность была на грани самоуверенности».