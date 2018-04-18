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В Верховной раде пожаловались на рост цен в столовой
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В Верховной раде пожаловались на рост цен в столовой 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рад Украины Борислав Береза пожаловался, что в столовой Рады поднялись цены из-за того, что продукты стали закупать на тендерах. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"В столовой ВР опять поднялись цены. Практически на все. Даже на воду. Вчера бутылка 0,5 моршинской без газа стоила 9,84, а уже сегодея 10,15. Такая же ситуация произошла и со всем остальном меню. Например, если раньше столовая закупала язык по 350 гривен за килограмм, то теперь по 700", — написал он.
По словам депутата, такая ситуация началась после того, как продукты начали закупать на тендерах.
"Уже всем известный факт, что в любом ресторане или кафе, вокруг Верховной Рады, бизнес-ланч значительно дешевле, чем в столовой ВР. И вкуснее. Единственная причина почему едят в столовой ВР — это экономия времени, ведь никуда бегать не надо", — добавил он.
В ноябре 2017 году в здании Государственной Думы России впервые открылся супермаркет. В отличие от знаменитой думской столовой, которая славится вполне демократичными ценами, стоимость товаров в новом магазине в среднем выше рыночной.
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