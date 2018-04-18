В Верховной раде пожаловались на рост цен в столовой

Депутат Верховной рад Украины Борислав Береза пожаловался, что в столовой Рады поднялись цены из-за того, что продукты стали закупать на тендерах. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"В столовой ВР опять поднялись цены. Практически на все. Даже на воду. Вчера бутылка 0,5 моршинской без газа стоила 9,84, а уже сегодея 10,15. Такая же ситуация произошла и со всем остальном меню. Например, если раньше столовая закупала язык по 350 гривен за килограмм, то теперь по 700", — написал он.

По словам депутата, такая ситуация началась после того, как продукты начали закупать на тендерах.

"Уже всем известный факт, что в любом ресторане или кафе, вокруг Верховной Рады, бизнес-ланч значительно дешевле, чем в столовой ВР. И вкуснее. Единственная причина почему едят в столовой ВР — это экономия времени, ведь никуда бегать не надо", — добавил он.