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Правительство Украины ждет наплыва иммигрантов
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Правительство Украины ждет наплыва иммигрантов 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского кабинета министров.
«Распоряжением «Об установлении квоты иммиграции на 2018 год» предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека», — говорится в сообщении ведомства.
В кабмине отметили, что квоты формируются по разным категориям. Среди них — деятели науки и культуры, иммиграция которых «соответствует интересам Украины», высококвалифицированные специалисты и работники, острая необходимость в которых ощутима для экономики Украины.
Кроме того, получить разрешение на проживание в стране могут лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее $100 тыс., родственники граждан Украины, бывшие граждане страны и ряд других категорий.
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