Правительство Украины ждет наплыва иммигрантов

Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского кабинета министров.

«Распоряжением «Об установлении квоты иммиграции на 2018 год» предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека», — говорится в сообщении ведомства.

В кабмине отметили, что квоты формируются по разным категориям. Среди них — деятели науки и культуры, иммиграция которых «соответствует интересам Украины », высококвалифицированные специалисты и работники, острая необходимость в которых ощутима для экономики Украины.

Кроме того, получить разрешение на проживание в стране могут лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее $100 тыс., родственники граждан Украины, бывшие граждане страны и ряд других категорий.