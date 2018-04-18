На Украине могут отменить желтый сигнал светофора 

Глава украинского правительства Владимир Гройсман после резонансного ДТП в Кривом Роге поручил различным ведомствам и министерствам проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
По его словам, анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый сигнал. Лавренюк подчеркнул, что многие страны в мире «отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал».
Жертвами аварии в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля стали девять человек, пишет НСН. По предварительным данным, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.
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