На Украине могут отменить желтый сигнал светофора

По его словам, анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый сигнал. Лавренюк подчеркнул, что многие страны в мире «отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал».

Жертвами аварии в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля стали девять человек, пишет НСН. По предварительным данным, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.