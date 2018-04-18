Гримм: «12 команд в чемпионате Украины — это очень мало»

Новый президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал о целях, которые стоят перед ним. Ему очень жаль, что такие города, как Днепр и Харьков , не имеют своих представителей в элитном дивизионе.

— Надо понимать, что футбол — трудное дело. Это игра, которая требует максимального внимания и выучки. И организация игры, требует также всех лучших умений. Правила здесь одинаковые. Я это понимал в Швейцарии , понимаю это и в Украине . Моя задача — привести к новому уровню украинский футбол, улучшить имидж и коммерциализацию наших соревнований. Ведь они достаточно интересны, клубы «Шахтёр» и «Динамо» имеют прекрасные результаты в еврокубках, есть немало самобытных клубов. Конечно, не все хорошо на Украине — есть своя ментальность, есть свои сложности в экономике и повседневной жизни страны. Однако мы верим, что можно строить здесь хороший футбол — и как игру, и как бизнес.

12 команд в чемпионате Украины? Конечно, как для размеров вашей страны, это мало. И мне очень жаль, что такие крупные города, как Днепр и Харьков, не имеют своих клубов в Премьер-лиге. Однако возможность иметь клуб не базируется исключительно на желании его иметь: нужно расти в экономическом плане, наращивать возможности футбола в коммерции и маркетинге. И тогда клубы будут дорастать до Премьер-лиги, а не мы будем «набирать» их, словно по вакансии, — отметил Гримм.