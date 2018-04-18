Ещё
Гримм: «12 команд в чемпионате Украины — это очень мало»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гримм: «12 команд в чемпионате Украины — это очень мало» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новый президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал о целях, которые стоят перед ним. Ему очень жаль, что такие города, как Днепр и Харьков, не имеют своих представителей в элитном дивизионе.
— Надо понимать, что футбол — трудное дело. Это игра, которая требует максимального внимания и выучки. И организация игры, требует также всех лучших умений. Правила здесь одинаковые. Я это понимал в Швейцарии, понимаю это и в Украине. Моя задача — привести к новому уровню украинский футбол, улучшить имидж и коммерциализацию наших соревнований. Ведь они достаточно интересны, клубы «Шахтёр» и «Динамо» имеют прекрасные результаты в еврокубках, есть немало самобытных клубов. Конечно, не все хорошо на Украине — есть своя ментальность, есть свои сложности в экономике и повседневной жизни страны. Однако мы верим, что можно строить здесь хороший футбол — и как игру, и как бизнес.
12 команд в чемпионате Украины? Конечно, как для размеров вашей страны, это мало. И мне очень жаль, что такие крупные города, как Днепр и Харьков, не имеют своих клубов в Премьер-лиге. Однако возможность иметь клуб не базируется исключительно на желании его иметь: нужно расти в экономическом плане, наращивать возможности футбола в коммерции и маркетинге. И тогда клубы будут дорастать до Премьер-лиги, а не мы будем «набирать» их, словно по вакансии, — отметил Гримм.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Сборная Франции отправилась на матч с Россией Американцы уничтожают "Зенит"? Как санкции США повлияют на питерский клуб Ð¢Ð°Ðº Ð±Ñ Ð¸ Ñ "ÐÐ°Ð½ÑÐµÑÑÐµÑ Ð®Ð½Ð°Ð¹ÑÐµÐ´"! "Ð Ð¾ÑÑÐ¾Ð²" Ð·Ð°Ð±Ð¸Ð» ÑÐµÑÑÑ Ð±ÐµÐ·Ð¾ÑÐ²ÐµÑÐ½ÑÑ Ð¼ÑÑÐµÐ¹ Ð² Ð²Ð¾ÑÐ¾ÑÐ° "Ð¢Ð¾Ð¼Ð¸"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США146
В Кремле ответили на «план Авакова»195
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника75
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение