Пушилин назвал дату встречи контактной группы по Донбассу

Об этом рассказала его пресс-секретарь Виктория Талакина.

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 4 мая", — заявила она.

Ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года».

Также он заявил, что если бы у него и организации не было надежды на разрешение конфликта, то в этом случае «надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой».