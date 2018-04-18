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Украина готовит иск в ЕСПЧ о нарушении прав украинских заключенных в РФ
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Украина готовит иск в ЕСПЧ о нарушении прав украинских заключенных в РФ 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Украина готовит очередной, шестой по счету, иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. Он будет касаться имеющихся, по мнению Киева, нарушений прав украинских заключенных на территории РФ.
"У нас в этом году уже запланировано несколько исков, — рассказал он в интервью изданию «Украинские новости». — Подробности о них мы пока не раскрываем, поскольку сейчас идет процесс активного сбора информации, и раскрывать содержание планируемых исков рано. Что уже может быть озвучено, так это работа над шестым иском. Он касается украинских политзаключенных. Сейчас мы собираем информацию, формируем заявление".
Лищина напомнил, что на данный момент в ЕСПЧ уже подано пять исков против России. Два из них касаются Крыма и нарушений прав человека на полуострове, еще два — нарушений в Донбассе. Пятый был подан, по его словам, в связи с «фактами вывоза в Россию детей из Донбасса».
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