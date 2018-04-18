Украина готовит иск в ЕСПЧ о нарушении прав украинских заключенных в РФ

"У нас в этом году уже запланировано несколько исков, — рассказал он в интервью изданию «Украинские новости». — Подробности о них мы пока не раскрываем, поскольку сейчас идет процесс активного сбора информации, и раскрывать содержание планируемых исков рано. Что уже может быть озвучено, так это работа над шестым иском. Он касается украинских политзаключенных. Сейчас мы собираем информацию, формируем заявление".