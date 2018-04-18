Колымага репрессий на фоне крымского аэропорта

За четыре года после Евромайдана Россия построила грандиозный терминал в Крыму , пока Украина вооружённой рукой уничтожала такой же прекрасный аэропорт в Донецке . Более того, она до сих пор героизирует междоусобицу на собственной земле, превозносит киборгов-убийц собственных сограждан и строит специфические планы на будущее. Например, грандиозного строительства… концлагерей.

В конце прошлого года известный националист Дмитрий Корчинский в эфире 112 телеканала призвал создавать для жителей Донбасса так называемые «фильтрационные» лагеря. «Те люди, которые не подняли восстание на оккупированных территориях, не являются гражданами Украины», — заявил Корчинский. Такие люди, по его словам, должны пройти принудительную «фильтрацию», не иметь права принимать участие в выборах и даже получать какую-либо пенсию от государства.

Можно было бы списать пропаганду диффамации на одиозность Корчинского, но в сегодняшней постмайданной Украине эти мысли повторяются всё чаще и постепенно становятся мейнстримом. Буквально на прошлой известный блогер и «волонтёр» Роман Доник в интервью «Обозревателю» дословно сказал следующее: «Чтобы дать миротворцам возможность войти — с этими людьми [жителями Донбасса] придется воевать. Надо будет зачищать застройку. Жертвы будут исчисляться тысячами… Точно так же в любом случае будут создаваться какие-то фильтрационные лагеря. Потому что наша задача стоит не в том, чтобы просто пройти эти территории».

Не отстают и вполне официальные лица. Министр МВД Арсен Аваков предложил свой собственный вариант усмирения непокорных территорий, когда жители Донбасса будут поражены в правах на десять лет и — по сути — обещает создать огромное гетто, которое должно перемолоть русских Украины, словно Третий Рейх немецких евреев. Напомню: именно в гитлеровской Германии видели своих союзников и вдохновителей нынешние официальные герои Украины — Бандера, Шухевич, Донцов, Сциборский и множество других, чьими именами называют улицы и которым открывают памятники.

Ввиду примитивизации, деинтеллектуализации и деиндустриализации украинского общества после Майдана, упрощаются и предлагаемые способы управления обществом. В отсутствие мало-мальски приличного «пряника» власть не выпускает из руки кнут. Начиная с зимы 2014 года репрессии не прекращаются: сначала против активистов антимайдана, потом против несогласившихся с государственным переворотом жителей отдельных регионов, следом — против оппозиционных политиков, журналистов, учёных (вспомним знаменитого историка Петра Толочко). Тысячи инакомыслящих оказались в вынужденной эмиграции, а многие в тюрьмах.

Гестаповские пытки политзаключённых это чудовищная реальность современной Украины, подтверждённая авторитетными международными организациями — от Amnesty International до ООН . До сих пор не раскрыто убийство культового писателя Олеся Бузины, зато власть демонстративно отпускает подозреваемых в его убийстве боевиков националистических организаций. Да что там «подозреваемых»?! Публично и на телекамеру признававшийся в убийстве сотрудников правоохранительных органов «патриот» Иван Бубенчик запросто выходит на свободу, пока в тюрьме томятся безвинный журналист Василий Муравицкий или восьмидесятилетний политзаключённый Мехти Логунов.

Карикатура Марш националистов из партии «Национальный корпус» по Киеву

Бориса Филатова. На самом деле, недавнее триумфальное освобождение из-под стражи упомянутого Ивана Бубенчика есть символический жест солидарности, сродни публичному одобрению политического убийства Олеся Бузины со стороны мэра Днепропетровска

В новой Украине подавление инакомыслия возводится государственный принцип. Так официальный советник Петра Порошенко Юрий Бирюков уже договорился до того, что провозгласил вчерашних единомышленников, которые критикуют действующую власть, «врагами государства». «Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги», — написал Бирюков на своей странице в Фейсбук.

Украина оказалась отброшена в своём развитии в тридцатые годы прошлого века, с его примитивным доктринёрством, ультранационализмом и социал-дарвинизмом. Даже Инна Богословская (тот ещё персонаж политического дома терпимости) и та возопила: «В Украине растет неофашизм. Национализм, который перерастает в неофашизм… Мы сейчас до какой степени будем молчать? Мы, что, не видим, что происходит? Не видим „Национальные дружины“, которые представляют опасность? Они практически повторяют коричневорубашечников нарождающегося Третьего Рейха гитлеровского в Германии», — заявила госпожа Богословская. А помнится, раньше Инна Германовна хвасталась, будто именно она во время Евромайдана уговорила боевиков-националистов на время спрятать портрет Степана Бандеры и изображать на Майдане лояльность к русскому языку.

Между тем современное общество устроено куда сложнее и многогранней, нежели бандеровское захолустье. Управление развитым обществом (никто не говорит, что им не надо управлять) уже давно осуществляется в иных, куда более тонких и эффективных категориях. Гестаповские методы тридцатых годов прошлого века конечно же могут дать некий дуболомный эффект сегодня, но не смогут обеспечить необходимый передовому государству уровень интеллектуального развития — обязательную составляющую конкурентоспособного общества.

Речь не о нынешнем «интеллекте нации» в виде прожорливых паразитов-грантоедов.

Истинным деятелям науки, культуры, техники становится просто нечем заниматься в погружающемся в архаику и дикость обществе: крашеные куриные яйца вместо «декоммунизированных» мозаичных панно, горючие кизяки вместо АЭС, бандеровский кнут вместо свободной дискуссии, «фильтрационные лагеря» вместо новых мостов, электростанций и аэропортов…