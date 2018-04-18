Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск — легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера.

Хорошо известны многочисленные кадры 2014 года: «герои АТО» восседают на грузовиках, обваренных стальными листами, цепями, прутками и другими металлоизделями по самым замысловатым схемам. Бурный рост различных пехотных соединений в этот период привел к тому, что ВСУ не хватило техники и нередко приходилось довольствоваться школьными автобусами. При чем речь шла не только о спешно создаваемых новых подразделениях, но и о кадровых механизированных и танковых бригадах, где даже наличная техника нередко в 50% случаев оказалась неработоспособной в виду небрежного хранения или разворованной материальной части.

Дополнительно проредили парк легкой бронетехники боевые действия 2014-15 годов. Согласно фотоотчетам опубликованным, на сайте Lostarmor, ВСУ потеряли 752 единицы БМП-1 и БМП-2, из которых порядка 500 были захвачены ополчением Донбасса в виде трофеев. Стоит почеркнуть, что речь идет только о тех случаях, которые подтверждены фотографиями, так что реальные потери могут быть существенно выше.

В частности, в мониторинге международного военного рейтинга The Military Balance за 2013 год указывалось, что Украина располагает 2,3 тыс. единиц БМП, но в отчете за 2017 год числится только 1100 единиц. То есть запасы уменьшили более чем вдвое. И дело тут не только в потерях на поле боя. Стоит учесть, что эти машины производились на территории России , соответственно, все запчасти и комплектующие остались там же. Обычно для ремонта подобной техники на Украине применяют метод разборки нескольких машин для восстановления одной, что ускоряет убыль запасов.

От СССР Украине досталось более 2 тыс. единиц БМП-1, и за годы независимости неоднократно предпринимались попытки продать их всем желающим. В итоге удалось реализовать немногим более 300 штук — 100 единиц в Ирак , 100 единиц в Чад и по 50 штук в Судан Эфиопию . При этом, как уже сказано выше, в условиях отсутствия запчастей для реализации экспортных контрактов приходилось разбирать машины с хранения. Неизвестно, сколько БМП-1 исчезло таким образом, но к 2013 году в отчетах The Military Balance числится только 994 машины этого типа.

За последующие четыре года война и проблемы с поставками запчастей от производителя сократили эту цифру до 193. Именно такое число БМП-1 сейчас находится в украинской армии и внутри страны. И, как признаются представители военной промышленности, резервов для его увеличения или хотя бы поддержания нет.

Возникает вопрос — на чем теперь ездить украинской пехоте. С более современной машиной БМП-2 тоже есть проблемы, но их на балансе сохранилось побольше — порядка 900 штук. Однако, если исходить из штатной численности ВСУ и примерно 90 механизированных батальонов в их составе, армии необходимо более 2,5 тыс. БМП. А в реальности есть только 1100.

Более чем двукратный дефицит восполняют по-разному. Например, комплектуют батальоны такими машинами, как МТ-ЛБ, а также устаревшими БТР-70 и даже БТР-60. Другой метод состоит в том, что батальон называют не механизированным, а мотопехотным, предоставляя ему вместо легкой бронетехники грузовики. В таком состоянии находятся как минимум 15 батальонов ВСУ.

Наконец, недостающие машины можно купить. Но где? Желающих продавать Украине подобную технику немного. Во-первых, она мало у кого еще осталась — из Восточной Европы запасы бывшего ОВД продавались в Африку и на Ближний Восток не менее активно, чем из Украины. Во-вторых, еще с 2014 года действует отчасти и формальный, но все-таки запрет на поставку летального оружия Украине со стороны ЕС

По сути единственным местом, где Украина могла бы закупать бронетехнику, остается Чехия . Местная компания Excalibur Army, производившая БМП-1 еще во времена СССР, после распада ОВД стала скупать советскую технику для последующего ремонта и перепродажи. Помимо прочего, компании удалось купить 400 единиц таких машин у Швеции , которая, в свою очередь, закупала их из запасов бывшей армии ГДР.

Поначалу эти БМП предназначались для поставок в Ирак, и в начале 2015 года было заявлено, что компания загружена иракским контрактом на годы вперед. Но вскоре разгорелся скандал: Швеция запротестовала, что ее техника окажется именно в Ираке, куда поставки оружия по шведским законам запрещены. Так или иначе, но в течение того же 2015 года в Ираке оказалось от 50 до 100 бывших германских машин. Тогда же был заключен контракт на поставку еще одной сотни в Нигерию . Но как минимум 200 единиц БМП-1 по-прежнему оставались на складах компании. С конца 2016 года украинская сторона начала активно продвигать идею о том, чтобы приобрести эту партию для нужд ВСУ. Наконец, в 2017 году стало известно, что чешские БМП все-таки появятся на Украине, а в начале 2018-го в Сети появились фотографии перевозимых машин.

Без украинских традиций не обошлось и на сей раз. Быстро выяснилось, что машины достаются Минобороны едва ли не в десятеро дороже, чем закупаются у чехов. Слив подробностей контракта в украинские СМИ стал отголоском политической борьбы, накалявшейся с приближением выборов. Схема такова:

Excalibur Army продает польской компании Wtorplast БМП-1 по цене 20 тыс. евро. Поляки отделяют башню от корпуса и перепродают украинцам эту же машину по частям уже за 165 тыс. долларов. На Житомирском бронетанковом заводе башню ставят на место и накидывают еще 40 тыс. долларов сверху. Таким образом, для Минобороны машина стоит уже $205 тыс. Все довольны, кроме до сих пор не сдающихся борцов за европейскую Украину.

Ирония в том, что всего за несколько лет до этого Украина продавала эти самые БМП-1 в Африку по цене чуть менее 100 тыс. долларов, а иногда еще дешевле — в обмен на элитные автомобили. Забавно и то, что украинские патриоты долго ждали помощи от «цивилизованного Запада» в виде чудо-оружия, а получили старую советскую машину по баснословной цене.

Этот тандем просматривается во многих аналогичных аферах с распилом украинского военного бюджета, за что «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» можно только поблагодарить. Как говорится, чем больше они украдут, тем меньше БМП приедут под Донецк

Кстати, военный бюджет Украины в этом году резко вырос не просто так. В 2019-м пройдут выборы, и пока у «Народного фронта» нет шансов попасть в новый состав парламента как единой силе. Поэтому «усиление боеспособности» ВСУ нужно интенсифицировать.

Есть информация, что 18 апреля Верховная Рада будет рассматривать вопрос о коррупции при закупках в Чехии, однако рассмотрит его все тот же комитет по обороне, возглавляемый одним из отцов коррупционной схемы. Так что можно не сомневаться, что гнусные домыслы будут развеяны проверенным патриотом Пашинским в пух и прах.

В конечном счете даже закупка столь крупной партии легкой бронетехники у братьев-славян не способна исправить дело с дефицитом БМП в ВСУ. Искать любые возможности приобрести что-нибудь за границей придется и далее. Не выглядит фантастикой даже такой вариант, по которому Украина выкупит свои же бывшие машины, ранее проданные в Африку. Естественно, по двойной цене.