Георгий Брюсов: «На ЧЕ в Каспийск могут приехать до 30 борцов с Украины» 

Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов подтвердил «СЭ», что украинские борцы примут участие в чемпионате Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске.
— Объединенный мир борьбы всегда выступал за то, чтобы во всех турнирах принимали участие все сильнейшие спортсмены, — отметил Брюсов. — Не буду скрывать, нам пришлось приложить усилия, чтобы решить вопрос с участием сборной Украины — одной из сильнейших команд континента — в чемпионате Европы в Каспийске. В настоящее время в системе «Афина» зарегистрирована заявка на 30 спортсменов — максимально возможное количество. Осталось только дождаться подтверждения этой заявки и получить от украинской стороны полетный план для встречи. Поверьте, оргкомитет турнира сделает все возможное, чтобы все без исключения делегации, включая украинскую, почувствовали себя в Дагестане как дома. (Андрей ШИТИХИН)