Ещё
Георгий Брюсов: «На ЧЕ в Каспийск могут приехать до 30 борцов с Украины»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

Георгий Брюсов: «На ЧЕ в Каспийск могут приехать до 30 борцов с Украины» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов подтвердил «СЭ», что украинские борцы примут участие в чемпионате Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске.
— Объединенный мир борьбы всегда выступал за то, чтобы во всех турнирах принимали участие все сильнейшие спортсмены, — отметил Брюсов. — Не буду скрывать, нам пришлось приложить усилия, чтобы решить вопрос с участием сборной Украины — одной из сильнейших команд континента — в чемпионате Европы в Каспийске. В настоящее время в системе «Афина» зарегистрирована заявка на 30 спортсменов — максимально возможное количество. Осталось только дождаться подтверждения этой заявки и получить от украинской стороны полетный план для встречи. Поверьте, оргкомитет турнира сделает все возможное, чтобы все без исключения делегации, включая украинскую, почувствовали себя в Дагестане как дома. (Андрей ШИТИХИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
Украинские телеканалы ведут переговоры о покупке прав на показ матчей ЧМ-2018 Заслуженный тренер Украины находится в коме после уличного инцидента Легкоатлетка не хочет большую грудь. Трудно прыгать
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти56
США разместили в Греции ядерное оружие378
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда24
Украина показала поставленные из Польши БМП145
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение