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На «Миротворец» внесли члена Национального союза журналистов Украины
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На «Миротворец» внесли члена Национального союза журналистов Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится на информационном портале сайта.
«Мы бы не обратили внимания на действия этого члена НСЖУ, если бы не провокация на страницах его издания, где в качестве инструмента лжи использовано святое имя нашего сайта — «Миротворец», — говорится в сообщении.
На самом сайте в отношении Бондаря использовано нецензурное слово.
Такую ненависть сотрудников «Миротворца» вызвала якобы поддельная картинка скриншота с «Миротворца», что, как указывают активисты, могло ввести в заблуждение читателей, дискредитации и деморализации представителей правоохранительных органов Украины.
«Такие действия мы расцениваем, как морально-психологическое уродство Б. Бондаря и его команды. Причина занесения этого морального урода в «Чистилище» — участие в манипуляциях общественно-значимой информацией, распространение заведомо ложной заказной информации, сознательное нарушение кодекса этики украинского журналиста», — заявили сотрудники сайта.
«Миротворец» — одиозный украинский сайт, на котором размещены личные данные людей, не согласных с политикой властей, а также известных личностей, посетивших Крым. Как правило, внесение человека на «Миротворец» сопровождается проблемами с украинскими правоохранительными органами.
Однако есть и более трагичные случаи. Так, после внесение в списки «Миротворца» и опубликования на сайте личных данных были убиты экс-«регионал» Олег Калашников и писатель и журналист Олесь Бузина.
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