На «Миротворец» внесли члена Национального союза журналистов Украины

Об этом говорится на информационном портале сайта.

«Мы бы не обратили внимания на действия этого члена НСЖУ, если бы не провокация на страницах его издания, где в качестве инструмента лжи использовано святое имя нашего сайта — «Миротворец», — говорится в сообщении.

На самом сайте в отношении Бондаря использовано нецензурное слово.

Такую ненависть сотрудников «Миротворца» вызвала якобы поддельная картинка скриншота с «Миротворца», что, как указывают активисты, могло ввести в заблуждение читателей, дискредитации и деморализации представителей правоохранительных органов Украины

«Такие действия мы расцениваем, как морально-психологическое уродство Б. Бондаря и его команды. Причина занесения этого морального урода в «Чистилище» — участие в манипуляциях общественно-значимой информацией, распространение заведомо ложной заказной информации, сознательное нарушение кодекса этики украинского журналиста», — заявили сотрудники сайта.

«Миротворец» — одиозный украинский сайт, на котором размещены личные данные людей, не согласных с политикой властей, а также известных личностей, посетивших Крым . Как правило, внесение человека на «Миротворец» сопровождается проблемами с украинскими правоохранительными органами.