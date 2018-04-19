Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что состояние украинской армии вовсте не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства (ПДЧ) в Альянсе. Оказывается, более важный индикатор — проведение либеральных реформ.

Заметьте — речь идёт не о вступлении в НАТО как таковом, а всего лишь о программе помощи и консультирования кандидатов в НАТО. Затрагивается широкий ареал государственной политики страны-кандидата: начиная от экономики и судов и кончая состоянием армии.

Сама по себе идея вступления в НАТО означает, что отношения Украины с двумя соседями — Россией Белоруссией , будут испорчены вконец, без каких-либо надежд на их улучшение.

Но если отношения с соседями в Киеве мало кого заботит, то на старте нового избирательного цикла стоит напомнить, что даже сегодня отноешние граждан Украины к идее вступления в Североатлантический альянс остается по-прежнему противоречивым.

Есть десятки соцопросов: в одних чуть больше сторонников НАТО, в других — их противников, но ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что Украина по данному вопросу разделена почти пополам. И интенсификация переговорного процесса послужит лишь во зло внутренней стабильности.

Но почему сами атлантисты убегают от Украины?

На самом деле всё очень просто: Украина чересчур коррумпирована и чересчур близка к России.

Регулярно мы слышим об украинских военнослужащих, перебегающих на российскую сторону. На днях об таком намерении официально заявили украинские военные моряки!

А вдруг какой-нибудь из них прихватит с собой и секретные данные альянса — трезво размышляют в НАТО.

Но куда большую опастность для Запада предствляет потенциальный рост популярность и численность противников вступления в НАТО, которые станет неизбежным ответом на попытку продавить такое решение силой. А это в свою очередь чревато противоположным процессом — переходом страны под контроль пророссийских сил.

Поэтому из постсоветских республик НАТО и выбрал для сотрудничества самые антироссийские (с наименьшим влиянием России) и самые незначительные — прибалтийские. Принятие же Украины и Грузии пока что чревато непредсказуемыми геополитическими последствиями для самого же Запада.

В нынешней ситуации шаткого равновесия Украине противопоказано вступать в какие-либо военно-политические союзы как с Западом, так и с Россией. Ей выгоднее придерживаться стратегии экономического связного, коммуникационного узла между Россией и Западом.

Эта позиция некоторых украинских олигархов, которую, например, периодически озвучивает лидер партии «За жизнь» Евгений Муравьев

Украина по своей площади — самое крупное государство Европы. Через её территорию проходят важные торговые пути, газо— и нефтепроводы.

Только за счет своего нейтрального положения и ренты с этих коммуникаций украинское государство способно обеспечить довольно приемлемый уровень жизни своим гражданам. А если отказаться от всяких националистических авантюр по покорению Донбасса, то можно и ресурсы на проведение реформ найти.

Другая же часть украинских элит ориентирована на извлечение ренты от положения форпоста в противостоянии с Россией.

Но чем дольше длится такое противостояние, тем меньше остается времени и средств на проведение реформ, необходимых для сокращения отставания от других восточно-европейских соседей (о Западной Европе и речи не идёт). Раз реформы не идут, то и встепление в Альянс Украине не светит, как заявляют в НАТО.

На самом же деле правы те, кто говорит, что Украине нужно не такое вступление, а нейтралитет. Но нейтралитет может быть основан лишь на федеративной модели государства, когда произойдет отказ от унификации страны по образцу Галичины.

Готовность признать культурные права миллионов граждан страны, чье самосознание можно охарактеризовать как «русских Украины» — шаг номер один на пути к нейтралитету. Вот уж где воистину «золотая середина».