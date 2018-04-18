Украина и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", — цитирует слова Авакова сайт министерства.

Как отметили в ведомстве, это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей — это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз", — добавил Аваков.