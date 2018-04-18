Ещё
Украина и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США разместили в Греции ядерное оружие
США разместили в Греции ядерное оружие

Украина и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визита в США встретился с директором ФБР Кристофером Реем, они подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщила в среду пресс-служба украинского МВД.
"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", — цитирует слова Авакова сайт министерства.
Как отметили в ведомстве, это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.
"И одна из таких возможностей — это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз", — добавил Аваков.
РИА Новости: последние новости
Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым Украина вам всем еще покажет. Как бороться с Россией Аваков рассказал, к чему может привести военное столкновение с Россией
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1111
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды78
Засосало насмерть44
США разместили в Греции ядерное оружие57
Нападение на школу произошло в Башкирии231
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение