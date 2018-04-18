Как в Раде пытаются легализовать имущество и доходы чиновников под видом борьбы с коррупцией

Депутаты от Блока Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной раде два законопроекта, которые позволят чиновникам легализовать нажитое с помощью серых схем имущество, а заодно избежать уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях о доходах. За такую индульгенцию, согласно инициативе парламентариев, придётся заплатить 2,5% от общей стоимости собственности. Однако рядовым гражданам в таких льготах народные избранники отказывают: украинцы обязаны отчитываться об источнике происхождения средств при покупках на сумму свыше 150 тыс. грн ($5,8 тыс.). Поможет ли «тайное декларирование» искоренить коррупцию и пополнить украинский бюджет, разбирался RT.

Режим добровольного декларирования

Два депутата от Блока Петра Порошенко Андрей Шинькович и Геннадий Чекита предложили коллегам легализировать имущество и доходы чиновников, полученные коррупционным путём. Два профильных законопроекта были зарегистрированы ещё 10 апреля, но тексты документов в открытом доступе появились только сейчас.

В законопроекте под №8257 «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами» прописана процедура заполнения «тайной декларации»: все депутаты, чиновники, судьи, правоохранители, сотрудники министерств и ведомств в течение года после вступления в силу закона смогут указать своё имущество в специальной, скрытой от глаз общественности декларации, уплатив налог в размере 2,5% от общей имущественной стоимости.

Документом предусмотрена особая процедура декларирования средств.

По первому варианту предлагается перечислять деньги на счета украинских банков с уплатой 2,5% налога. По второй — открыть в банке специальный счёт и зачислить на него средства для проведения целевых операций, например покупку или инвестирование в бизнес, приобретение государственных облигаций. В этом случае декларант освобождается от налога.

Инициаторы законопроекта предлагают перевести такие декларации в категорию государственной тайны, а также освободить чиновников от необходимости отчитываться об источниках происхождения средств по указанным в документах активам.

«Проведение масштабной амнистии имущества и капиталов — необходимость на Украине , поскольку, по разным оценкам, теневой сектор занимает от 30% до 50% валового внутреннего продукта. Это, в свою очередь, существенно сдерживает развитие национальной экономики, нормальной экономической конкуренции и предпринимательской деятельности, создаёт возможности для дальнейшего распространения коррупции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во втором законопроекте, №8258, депутаты предлагают прописать все эти изменения в Налоговом кодексе.

«Защищать своё имущество необходимо сейчас»

Зарегистрированные законопроекты — не первая попытка украинских чиновников избежать ответственности за незаконное обогащение. Согласно действующему законодательству, после апреля 2015 года покупка чиновниками имущества на неподтверждённые доходы влечёт за собой уголовную ответственность.

В начале апреля 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) разработало и направило правительству Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о предотвращении коррупции».

Главная новация законопроекта, предложенного НАПК, — это возможность освобождать чиновников от подачи деклараций. Такое право получат не только оперативники и разведчики, как установлено нынешним законодательством, но и военные прокуроры и силовики, которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях. Такие же льготы предусмотрены для внутренне перемещённых лиц — чиновников, которые переехали из зоны проведения АТО.

«Это откроет ящик Пандоры и позволит скрывать декларации тысячам чиновников, у которых будут справки о том, что они внутренне перемещённые лица или были в командировке в АТО. Теперь любой прокурор ГПУ или чиновник Нацполиции, который съездит в командировку в АТО, будет иметь индульгенцию от подачи деклараций», — говорится в заявлении председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина , размещённом на сайте центра.

Депутаты и топ-чиновники понимают, что им вскоре придётся отвечать за купленные на Украине и за её пределами дома, дачи, автомобили, яхты и самолёты, рассказал RT источник в партии «Самопомощь». «Украине нужны новые кредиты, дополнительные финансы — без независимого Антикоррупционного суда их не получить. И это только вопрос времени, когда дела против топ-чиновников начнут массово расследовать», — пояснил он.

Вместе с тем, источник RT в Блоке Петра Порошенко говорит, что у депутатов пока нет уверенности, что действующий президент сможет выиграть выборы в мае 2019 года.

«Новый президент может поменять правила игры, поэтому защищать себя и своё имущество необходимо сейчас», — пояснил он.

Встреча проходила в Женеве в ресторане отеля Four Seasons. Коломойский рассказал журналистам, о чем собеседники говорили за столом. «Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Пётр Алексеевич никогда больше не будет президентом. Рассказывали, как убегают все от Пётра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — заявил Коломойский.

В свою очередь беглый украинский олигарх Александр Онищенко в ближайшее время намерен презентовать книгу об украинском президенте под названием: «Пётр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе». В беседе с журналистами «Страна.ua» Онищенко сообщил, что издание содержит серию эксклюзивных историй о персональной коррупции Петра Порошенко. «Книга написана в первую очередь для европейского читателя», — сообщил Онищенко, добавив, что она будет опубликована на четырёх языках: немецком, английском, украинском и русском.

Одноразовая амнистия

Украинские чиновники очень заинтересованы в «тайном декларировании» для легализации имущества, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«В легализации имущества и денег, которые есть у украинских чиновников, они заинтересованы лично. Но если подходить к этой проблеме адекватно, то мы увидим, что подавляющее большинство чиновников высшего звена должны быть привлечены к уголовной ответственности. Естественно, они в этом не заинтересованы. Исходя из этого и подготовлен данный законопроект», — пояснил эксперт.

В случае принятия законопроектов, предложенных депутатами, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) придётся закрыть все уголовные производства относительно незаконного обогащения топ-чиновников, которые они сейчас ведут, говорится в заявлении, размещённом на сайте украинского Центра противодействия коррупции 16 апреля.

Например, если председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, дело за незаконное обогащение которой уже передано в суд, задекларирует таким образом квартиру и машину и уплатит налог, она ​​сможет воспользоваться этим в суде и получить оправдательный приговор. То же самое касается и военного прокурора АТО Константина Кулика, который без подтверждённых доходов смог приобрести элитную недвижимость и авто.

«Прикрываясь целью возвращения в Украину выведенных активов, депутаты на самом деле хотят легализовать в том числе коррупционные доходы и обезопасить себя от уголовной ответственности.

В одной части проекта указано, что действие документа не распространяется на коррупционные активы, но на самом деле подробный анализ текста свидетельствует о том, что этим прежде всего воспользуются все топ-чиновники, которые годами грабили страну и теперь смогут подать тайную декларацию и избежать ответственности», — говорится в заявлении члена правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Вероятнее всего, законопроект будет принят, прогнозирует Денисов. «И в этом отношении позиция МВФ , мне кажется, будет достаточно лояльной. Валютный фонд прекрасно понимает структуру украинской экономики, а также то, что ключевые решения принимаются через коррупционные схемы. То есть в этом отношении международные партнёры выберут традиционную для себя позу страуса и не будут сильно негативно реагировать на подобные инициативы», — прогнозирует эксперт.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT подчеркнул, что утверждение такого решения может привести к социальной напряжённости, ведь «обычным украинцам таких льгот не предоставляют». По словам главы правления одного из крупных банков, с октября 2017 года НБУ обязал их финансовую структуру проверять источники происхождения средств у клиентов, которые проводят транзакции на сумму свыше 150 тыс. грн ($5,8 тыс.).

Ростислав Ищенко говорит, что украинец мог за свою жизнь скопить около $50 тыс., но воспользоваться этими средствами он теперь не в состоянии, потому что не все обыватели хранят квитанции или документы из банка, которые были выданы им несколько лет назад, и могут подтвердить источник происхождения средств.

Для их легализации приходится пользоваться различными «схемами»: показывать поддельные договора купли-продажи имущества, просить родственников написать «дарственную» на определённую сумму или занижать стоимость имущества в официальных документах.

По мнению специалиста инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы , если коррумпированные чиновники или силовики хотят легализоваться, то, во-первых, налог должен составлять не 2,5% и даже не 5%, а как минимум 50%. «И второе. Если депутаты или судьи, чиновники или силовики, подают такую декларацию, то они навсегда должны уйти с государственных постов. В том числе дать обет „не баллотироваться в депутаты“. Добровольно. И тогда мы избавимся от коррупционеров, ещё и заставив их заплатить. Такая игра стоит свеч. Но уж точно не противоположная картина, которую пытаются нам продать депутаты, когда они продолжат управлять украинцами, но теперь без страха сесть за свои коррупционные деяния и без необходимости лицемерно скрывать свои состояния», — убеждён Сергей Фурса.

В свою очередь, Ростислав Ищенко считает, что одноразовая амнистия не поможет избавиться от коррупции в украинском обществе. «Чиновники всё равно не будут жить по закону и продолжат красть, — считает он. — А это приведёт к тому, что задумываться об амнистии капитала придётся каждые несколько лет».