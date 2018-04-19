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В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы
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В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы 

RT на русском 1 час назад
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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.
«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.
По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.
«Учебники нужны ещё советские, ну, или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.
Ранее доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко, по словам которого «киевские князья очень опрометчиво основали Москву».
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