В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы 

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.
«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.
По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.
«Учебники нужны ещё советские, ну, или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.
Ранее доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко, по словам которого «киевские князья очень опрометчиво основали Москву».