В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы

«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.

По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.

«Учебники нужны ещё советские, ну, или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.