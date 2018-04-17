Пекло: 2 миллиона украинцев задержались в Польше

В ходе пресс-конференции дипломат назвал трудовую миграцию украинцев полезным явлением как для Варшавы , так и для Киева.

Ян Пекло. «2 млн украинских граждан работают, проживают и учатся в Польше », — сообщил посол Польши на Украине

Польский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров из-за старения нации и эмиграции молодёжи в Западную Европу. В стране, население которой насчитывает 38 млн человек, работает всего 16 млн Смягчить последствия сложившейся ситуации позволил приток рабочей силы из-за границы. В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», составленном изданием Dziennik Gazeta Prawna, лидирующую позицию занял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, второе место досталось гражданам Украины, а замкнул тройку глава государства Анджей Дуда

«Украинцы присылают сбережения своим семьям на Украину. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши на Украину было перечислено почти 100 млрд гривен», — заявил Пекло.

Таким образом, трудовые мигранты, работающие на польских предприятиях, за счёт денежных переводов обеспечили 4% ВВП Украины. С 2013 по 2016 годы объём средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. При этом на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родным. По данным Национального банка Украины, сумма денежных переводов из Польши выросла в 2,5 раза и составила 8,1 млрд злотых.