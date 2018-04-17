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Ляшко захотел следовать примеру Гитлера
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Ляшко захотел следовать примеру Гитлера 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Лидер Радикальной партии Украины и депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что ответственных за плохой ремонт дорог рабочих и чиновников следует расстреливать и закапывать в асфальт. Об этом он заявил на заседании Рады во вторник, 17 апреля, передает УНИАН.
Ляшко продемонстрировал в парламенте фотографии дорог с огромными ямами. Политик раскритиковал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который неоднократно докладывал об отремонтированных дорогах. По мнению Ляшко, летая на вертолете, «с высоты птичьего полета не видно, какие дороги».
«Сколько можно лапшу на уши вешать и ежегодно закапывать миллиарды в ямочный ремонт? Затем люди на проводы доехать не могут, а когда едут по этим ямам — клянут все на свете. Мы требуем запретить ямочный ремонт, а в те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и всех, кто ремонтировал эти дороги. Их надо закопать и сверху асфальтом закатать. Так, как [фюрер Третьего рейха Адольф] Гитлер боролся с «зайцами» в транспорте — вывели, расстреляли пару человек и до сих пор в Германии все платят за билеты. Хотим нормальные дороги — должна быть жесткая ответственность за ямы и за хищение», — приводит его слова «Обозреватель».
Упомянутое Ляшко событие якобы имело место в Берлине в 1939 году, однако никаких исторических подтверждений этому нет.
В 2018 году правительство Украины собирается выделить почти 47 миллиардов гривен (более 111 миллиардов рублей) на ремонт 4-5 тысяч километров дорог государственного значения. В 2017-м «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что стало лучшим показателем за пять лет.
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