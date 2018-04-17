Ляшко захотел следовать примеру Гитлера

Ляшко продемонстрировал в парламенте фотографии дорог с огромными ямами. Политик раскритиковал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , который неоднократно докладывал об отремонтированных дорогах. По мнению Ляшко, летая на вертолете, «с высоты птичьего полета не видно, какие дороги».

«Сколько можно лапшу на уши вешать и ежегодно закапывать миллиарды в ямочный ремонт? Затем люди на проводы доехать не могут, а когда едут по этим ямам — клянут все на свете. Мы требуем запретить ямочный ремонт, а в те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и всех, кто ремонтировал эти дороги. Их надо закопать и сверху асфальтом закатать. Так, как [фюрер Третьего рейха Адольф] Гитлер боролся с «зайцами» в транспорте — вывели, расстреляли пару человек и до сих пор в Германии все платят за билеты. Хотим нормальные дороги — должна быть жесткая ответственность за ямы и за хищение», — приводит его слова «Обозреватель».

Упомянутое Ляшко событие якобы имело место в Берлине в 1939 году, однако никаких исторических подтверждений этому нет.