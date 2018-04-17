Как Аваков «деоккупирует» Донбасс

«Пустые угрозы». Политолог оценил план Авакова по Донбассу

Украины Глава МВД Арсен Аваков представил свой план поэтапного возвращения Донбасса под контроль Киева. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik назвал план украинского министра фантастическим.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники", — сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда".

Потом, по его словам, на эту территорию Донбасса должны зайти органы украинской юстиции и провести выборы по украинскому закону. При этом кто победит на этих выборах, неважно.

"Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно. Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", — сказал Аваков.

После этот, по мнению министра, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались.

"Здесь видится возможность привлечения международных фондов. При этом, я уверен, Россия предложит быть одним из доноров, но мы не должны брать ее деньги. Для переходного периода должны быть получены средства с помощью наших западных партнеров и государственного бюджета", — заявил украинский министр.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что Аваков подобными заявлениями обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

"А ситуация складывается так, что ни Аваков, ни президент Украины Порошенко, ни какой-либо другой украинский чиновник или политик никак не могут повлиять на процесс согласования отправки миротворцев, поскольку это происходит между представителями России и США. Создавая напряженность, они (украинское руководство — ред.) выполняют свои локальные политические цели, в том числе, продолжая делать жизнь людей на Донбассе невыносимой. И вот эти заявления связаны с необходимостью попытаться повлиять на процесс согласования ввода миротворцев, а также на общую политическую ситуацию, связанную с Донбассом и линией соприкосновения", — сказал Александр Асафов.

По его мнению, глава украинского МВД в данном случае просто пытается обозначить свою причастность к происходящему на юго-востоке страны.

"Это пустые угрозы, потому что у Авакова пока нет ни возможности воевать, ни возможности как-то влиять на процесс согласования ввода миротворцев. Существуют несколько концепций: есть концепция (замминистра по делам беженцев Георгия) Туки, есть концепция (секретаря СНБО Александра) Турчинова. Аваков тоже хочет обозначить свою причастность. Поэтому он и предлагает достаточно фантастические планы по оккупации Горловки и других городов, находящихся вблизи линии соприкосновения (в Донбассе — ред.)", — заключил политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Спустя четыре года проведения "антитеррористической" операции в Донбассе украинские власти решили изменить ее формат и законодательно урегулировать применение вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал фактическое завершение "антитеррористической" операции 30 апреля.