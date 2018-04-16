Моряки «Норда» не могут вернуться в Россию

Моряки судна «Норд» находятся в безопасности, но вернуться на родину пока не могут. Об этом пишет Московский комсомолец ».

Моряки «Норда» находятся на территории Украины и ожидают второго суда по обвинению в незаконном пересечении границы.

«Мы намеренно не хотим называть какие-то конкретные места, но сейчас они в безопасности. (Капитан судна Владимир) Горбенко находится у родственников. Команда ожидает суда в отеле. Они все очень устали морально, но проблем со здоровьем ни у кого нет. Капитана обследовали, и его состояние удовлетворительное. Ребята постоянно находятся на связи с родственниками и адвокатами. Все ждем суда и когда это уже все закончится», — рассказала изданию представитель судовладельца Анна Шевелева.

По рассказам родственников моряков, большую часть времени они проводят в отеле, отлучаясь только в магазин по одному. На вопросы о возвращении отвечают: «все кипит, и все сырое». Это значит, что деятельность по их освобождению ведется, но результатов пока не приносит. Одна из родственниц призналась, что членов экипажа пытаются вызволить с помощью украинских паспортов, чудом оставшихся у моряков.