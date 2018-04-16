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Моряки «Норда» не могут вернуться в Россию
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Моряки «Норда» не могут вернуться в Россию 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Моряки судна «Норд» находятся в безопасности, но вернуться на родину пока не могут. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Моряки «Норда» находятся на территории Украины и ожидают второго суда по обвинению в незаконном пересечении границы.
«Мы намеренно не хотим называть какие-то конкретные места, но сейчас они в безопасности. (Капитан судна Владимир) Горбенко находится у родственников. Команда ожидает суда в отеле. Они все очень устали морально, но проблем со здоровьем ни у кого нет. Капитана обследовали, и его состояние удовлетворительное. Ребята постоянно находятся на связи с родственниками и адвокатами. Все ждем суда и когда это уже все закончится», — рассказала изданию представитель судовладельца Анна Шевелева.
По рассказам родственников моряков, большую часть времени они проводят в отеле, отлучаясь только в магазин по одному. На вопросы о возвращении отвечают: «все кипит, и все сырое». Это значит, что деятельность по их освобождению ведется, но результатов пока не приносит. Одна из родственниц призналась, что членов экипажа пытаются вызволить с помощью украинских паспортов, чудом оставшихся у моряков.
>> Адвокаты обжаловали запрет капитану судна «Норд» вернуться в Крым
Напомним, российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы с Крымом, назначив им штрафы в размере от 6500 до 7500 рублей, а затем отказались выпускать их из страны и повторно обвинили в незаконном пересечении границы. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» и в незаконной ловле рыбы.
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