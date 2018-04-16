Украинская смекалка: поймать Башара Асада на детскую наживку

Франции и В Крыму президент Сирийской Арабской Республики пока не был — он пострадал как отец троих детей. Вот они — да, уже были на российском полуострове, отдыхали в «Артеке». Это случилось в прошлом году, но их папу внесли в базу данных «Миротворца» только теперь — в минувшее воскресенье, 15 апреля. Почему? Видимо, в Киеве решили «морально одобрить» субботние ракетные удары по Сирии военными США Великобритании , пристроиться возле тех, кто кричит с пеной у рта «Асад должен уйти», и снова напомнить «всему цивилизованному миру» о себе и своей приверженности западным ценностям. Вписав президента Асада в список «угроз Украине», можно и отрапортовать: мы тоже с ним боремся, мы — такие же герои, как и ваши «Томагавки»!

Весь этот «боевой героизм» администраторы «Миротворца» облекли в витиеватую формулировку. Оказывается, Башар Асад присутствует на сайте за «сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым». Таким образом, выводят мастера украинского «идеологического порно», сирийский лидер участвует «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма».

Ну что ж, «миротворцы» доморощенные, готовьте новые формулировки — похлеще и побольше. Потому что близится Ялтинский международный экономический форум, на котором уже заявлено участие большой сирийской делегации. Кстати, так же, как немецкой, австрийской, греческой, итальянской и китайской. Как говорится, дальше будет только шире, так что держитесь за штаны.

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