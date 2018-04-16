Украинская смекалка: поймать Асада на детскую наживку

Украинская смекалка: поймать Башара Асада на детскую наживку

Франции и В Крыму президент Сирийской Арабской Республики пока не был — он пострадал как отец троих детей. Вот они — да, уже были на российском полуострове, отдыхали в "Артеке". Это случилось в прошлом году, но их папу внесли в базу данных "Миротворца" только теперь — в минувшее воскресенье, 15 апреля. Почему? Видимо, в Киеве решили "морально одобрить" субботние ракетные удары по Сирии военными США Великобритании , пристроиться возле тех, кто кричит с пеной у рта "Асад должен уйти", и снова напомнить "всему цивилизованному миру" о себе и своей приверженности западным ценностям. Вписав президента Асада в список "угроз Украине", можно и отрапортовать: мы тоже с ним боремся, мы — такие же герои, как и ваши "Томагавки"!

Весь этот "боевой героизм" администраторы "Миротворца" облекли в витиеватую формулировку. Оказывается, Башар Асад присутствует на сайте за "сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым". Таким образом, выводят мастера украинского "идеологического порно", сирийский лидер участвует "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма".

Ну что ж, "миротворцы" доморощенные, готовьте новые формулировки — похлеще и побольше. Потому что близится Ялтинский международный экономический форум, на котором уже заявлено участие большой сирийской делегации. Кстати, так же, как немецкой, австрийской, греческой, итальянской и китайской. Как говорится, дальше будет только шире, так что держитесь за штаны.