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Отпустило: Гройсману разрешили не отчитываться до лета 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Верховная рада (ВР) Украины отложила рассмотрение отчета правительства Владимира Гройсмана до июня из-за отсутствия решения профильного комитета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета ВР по вопросам экономической политики.
Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада заслушает отчет правительства 20 апреля, что было отмечено в графике работы Рады на текущую неделю. Однако для рассмотрения парламентом отчета необходимо решение профильного комитета.
«Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности кабинета министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание комитета 20 июня 2018 года. Начало в 14.30», — говорится в сообщении.
Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После обсуждения Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии кабинету министров, что влечет за собой его отставку.
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