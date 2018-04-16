Отпустило: Гройсману разрешили не отчитываться до лета

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада заслушает отчет правительства 20 апреля, что было отмечено в графике работы Рады на текущую неделю. Однако для рассмотрения парламентом отчета необходимо решение профильного комитета.

«Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности кабинета министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание комитета 20 июня 2018 года. Начало в 14.30», — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После обсуждения Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии кабинету министров, что влечет за собой его отставку.