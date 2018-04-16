СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко

Как сообщает пресс-служба СБУ, в настоящее время следствием проводится 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео— и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.

Проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения.

По данным СБУ, Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.