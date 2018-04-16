СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко 

Службы безопасности Украины (СБУ) проводит ряд экспертиз по делу депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в настоящее время следствием проводится 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео— и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.
Проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения.
По данным СБУ, Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.
Ранее сообщалось, что Савченко возобновила голодовку. Она подозревается в подготовке теракта в Верховной раде Украины.