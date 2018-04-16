Затаившиеся элиты и одиночество Порошенко

Харьков. Именно их личное влияние может стать решающим фактором, который перетянет чашу весов на сторону победителя. В первую очередь, речь идёт о богатых и густо населённых регионах, центры которых могут вести относительно самостоятельную игру: Львов , Одесса, Днепропетровск

Недавно мэр Харькова Геннадий Кернес дал развёрнутое интервью, которое многие СМИ сочли за признак однозначной поддержки влиятельным мэром Харькова кандидатуры Петра Порошенко на грядущих президентских выборах. Пример типичного заголовка: «Харьков будет поддерживать Петра Порошенко на будущих президентских выборах». СМИ обращают внимания на комплиментарность Кернеса по отношению к Порошенко, рассуждения харьковского мэра о том, сколько Пётр Алексеевич сделал для местного самоуправления, употребление словосочетания «лидер нации».

Между тем, если вчитаться в текст большого интервью, становится ясно, что жребий отнюдь не брошен. Кернес хорошо понимает цену тех голосов, которые — возможно, поддавшись его увещеваниям — все-таки будут отданы за Порошенко во втором по величине городе Украины . Когда журналистка Соня Кошкина напрямую спрашивает о политической поддержке действующего Порошенко, Кернес после паузы отвечает весьма осторожно:

— С нами никто еще не говорил на предмет того, что пишут в СМИ [о возможной поддержке]. Когда наступит «час Х», тогда будут предприняты определенные действия и решения. Сейчас сказать вам пока об этом не могу… Вы поймите, я должен быть на стороне харьковчан и я буду на их стороне. Но и то, что требуется от меня во время президентской кампании, я буду исполнять качественно. Объяснять людям… — Объяснять почему Петр Алексеевич хороший?— давит Кошкина. — Почему мы можем поддерживать этого кандидата. Ведь благодаря его поддержке мы получили важные для людей результаты. Я считаю важным, чтоб это было известно. Если, допустим, я пойму и увижу, что за этот год случились — как вы говорите — определенные разочарования, я тоже не останусь в стороне…

Итак, обещания на будущее весьма туманные и расплывчатые: настроения харьковчан, возможные разочарования, определённые действия и решения… Геннадий Адольфович явно не хочет лишать себя возможности политического манёвра. Он охотно рассуждает, что регионы стали при Порошенко получать больше денег (хотя, добавим от себя, имеют и значительно больше бюджетных обязательств), вспоминает о поддержке правительством отдельных проектов, говорит, что Порошенко и его премьер-министр эффективные управленцы. Но условия его безоговорочной поддержки, намекает, это вопрос грядущих конкретных договорённостей. Здесь, надо полагать, и вопросы финансового обеспечения города Харькова, и гарантии личной неприкосновенности мэра Харькова в нынешних непростых условиях.

Съезд Партии регионов в Харькове

Однако не будем путать свою личную шерсть с государственной. Лишь в том случае, если Порошенко выйдет во второй тур (последний опрос КМИС ставит такую возможность под сомнение), а его соперником окажется некий ярый националист, харьковчане теоретически могут в большинстве своём проголосовать за действующего правителя. И здесь призыв Кернеса лишним не станет (хотя явка, полагаю, все равно будет невысокой). Но речь в принципе не идёт о гарантированном успехе: очень сложно найти убедительные слова, чтобы заставить горожан массово голосовать за презираемого ими Порошенко и его клевретов. Согласно IV муниципальному опросу социологической группы «Рейтинг» Блоку Петра Порошенко симпатизирует всего до 3% харьковчан (и 1% «Народному фронту»). В такой ситуации недолго оцарапать и собственный авторитет (75% поддержки горожан) накануне следующих местных выборов. Схожая ситуация у мэров и других крупных русскоязычных городов Украины — Одессы, Днепра, Запорожья , желающих получить большую свободу рук в обмен на предвыборную лояльность.

Между тем Порошенко утрачивает способность воспринимать сигналы снизу. Ставшая привычной манера решать проблемы с инакомыслящими силовыми методами (например, фейковое дело Савченко), дающее неверный отсвет кривое зеркало государственной пропаганды, диктаторские полномочия главнокомандующего — всё это мало способствует способности к компромиссам. Недавно Порошенко обрушился на потребовавшие большей самостоятельности регионы с жесточайшей критикой.

Выступая в Виннице на расширенном правительственном совещании, Порошенко заявил, что не допустит «парада суверенитетов». «Не так давно некоторые безответственные местные советы… пытались запустить что-то по типу „парада суверенитетов“. Я хотел бы откровенно поговорить здесь об инициативах некоторых областных советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством . Этого никогда не будет. Я не дам».

В вышеупомянутом заявлении Порошенко угадывается раздражение Киевским, Полтавским, Житомирским, Кировоградским, Хмельницким и Ивано-Франковским облсоветами, ранее выступившими с требованием заключить договоры о разграничении полномочий между правительством и органами местного самоуправления. Порошенко утверждает, что это противоречит конституционным нормам и даже грозит распустить поднявшие голову облсоветы. «Сегодня они соглашений требуют, а завтра Украину продадут», — заявил он. Безапелляционность Порошенко в условиях его личной непопулярности, снижения эффективности госпропаганды и растущей зависимости от силового ресурса вполне могут стоить ему разрыва с пока лояльными региональными элитами.

Между тем, внутренняя и внешняя политика Порошенко, целиком зависящего от воли американских ястребов, противоречит реальным экономическим интересам украинского государства и отдельных его регионов. В частности, влиятельный закарпатский политик Виктор Балога утверждает: «Те отношения, которые у нас есть с Россией — фактически, мы в состоянии необъявленной войны — мы понимаем, что сложные отношения. Но в то же время нас и в Европе с распростертыми объятиями и хлебом с солью не ждут. Есть договор, но есть квоты, которых у нас слишком мало для того, чтобы мы могли по ВВП подниматься вверх. Потому мы без России не обойдемся… Да, я говорю, наверное, вещи, которые многим не нравится, они непопулярные, но я говорю о тех реальных вещах, которые дадут возможность не развалить страну».

Если посмотреть на русскоязычные регионы Украины, которые согласно соцопросам демонстрируют минимальную политическую симпатию режиму Порошенко, да прибавить список раскритикованных Порошенко облсоветов, да припомнить настроения на Закарпатье, да приплюсовать столицу оппозиционной «Самопомощи» город Львов — получается, что почти все регионы Украины потенциально оказываются в «списке неблагонадёжных» для действующей власти. И заручится ли Порошенко солидарной поддержкой региональных элит, если он дотянет до президентских выборов, ещё вопрос. А эта поддержка ему жизненно необходима для победы.