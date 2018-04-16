Немецкие СМИ: Современная Украина похожа на Сомали 

Журналисты Deutsche Welle (DW) в своей свежей публикации «Почему финансовая помощь Украине не приносит результатов» уподобили современную Украину разоренному гражданской войной и коррупцией африканскому государству Сомали.
В статье немецкие журналисты исследуют опыт расходования европейских грантов, направляемых на Украину, а также результаты от их освоения. В частности, со ссылкой на данные украинского минфина сообщается, что объем международной помощи Украине за все годы независимости составил 44 миллиарда долларов и более 15,6 миллиардов евро. Причем после так называемого «евромайдана» поток средств удвоился — в течение двух последних лет Киев получал по 500 миллионов помощи, а в 2014 и 2015 — по 1 миллиарду. Всего же, по словам главы представительства ЕС в Киеве Хьюга Мингарелли, за последние три года ЕС в по различным каналам предоставил Украине более 12 миллиардов евро-помощи, которая должна была пойти на улучшение жизни простых украинцев и помощь в проведении реформ.
Однако теперь организации, предоставляющие гранты, задаются вопросом, на что потрачены их деньги, и требуют отчета от украинских контрагентов и подрядчиков. Так, по информации члена комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Оксаны Юринец, в 2017 году Украина использовала только 47% финансовой помощи ЕС. Куда делись остальные средства, остается загадкой.
Впрочем, о чем-то в ЕС уже начинают подозревать. «Не исключено, что украинские чиновники не слишком заинтересованы в урегулировании вопроса с международной помощью потому, что ее трудно использовать в коррупционных схемах. С другой стороны, близость к распределению международных денег дает определенное влияние и власть тем, кто к нему причастен. Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами», — цитирует DW руководителя главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерину Матернову.
В качестве печального опыта сотрудничества с Украиной брюссельская чиновница вспомнила февральский скандал, когда Еврокомиссия приняла решение вернуть деньги, выделенные на модернизацию шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Этот проект, на который ЕС предоставил 29,2 миллиона евро, был начат в 2014 году, однако в конце 2017 года ни один из шести пунктов не был завершен.