Изощрения Порошенко: антикоррупционеры борются не против коррупции, а друг с другом

В принципе, по обеим позициям есть ясные основания.

С одной стороны, США , которые именно на Украине контролируют основные политические и социальные аспекты, не доверяют украинскому руководству борьбу с коррупцией. Потому что понимают, что вся украинская административная система прогнила насквозь — сверху до низу. Но волнует внешних кураторов даже не это, главное для них — повысить эффективность внешних для Украины заимствований и кредитов, то есть, чтобы деньги, которые выделяют США и их партнеры из ЕС не расхищались уж совсем откровенно и безудержно.

Вот для чего, выдавая миллиарды на содержание страны, они дополнительно вкладывают миллионы в то, чтобы эти миллиарды доходили до предприятий, населения и в Вооруженные силы. То есть создали и финансируют антикоррупционные структуры.

Но это же стремление предопределяет и другой аспект антикоррупционной борьбы. Сами украинские антикоррупционеры, попав под «американский зонтик», оказываются, как правило, надежно укрыты им от власть имущих. И поэтому власть ищет способы их себе переподчинить. И при том весьма изощренные.

С чего началось

Антикоррупционные органы были сформированы на Украины в конце 2015 года. Тогда президент Порошенко в силу занятости и невозможности полностью контролировать все процессы в стране упустил возможность воткнуть в руководство основных антикоррупционных структур своих людей. Так и появились Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое возглавил молодой амбициозный юрист Артем Сытник, а еще Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которую возглавил так же молодой прокурор Назар Холодницкий и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), во главе которого стала опытный юрист Наталья Корчак . Все три руководителя были назначены не президентом или генеральным прокурором, а в результате конкурсного отбора, который проводили в несколько этапов общественные организации и комиссии.

Назар Холодницкий Артем Сытник

На этом же этапе Порошенко пытался вмешаться в ход отбора кандидатов на должности руководители антикоррупционных структур. Но сначала из этого ничего не получилось.

Так, например, Порошенко своим тайным указом уже после назначения руководителя САП Назара Холодницкого, повысил его в январе 2016 года во внеочередном порядке до звания генерала юстиции. Холодницкий это решение главы государства благосклонно принял. Но все-таки, осознавая свою миссию, сохранял относительную независимость от власти, хотя и слегка отягощенную благодарностью.

А вот для контроля над НАБУ Порошенко нашел средство в виде аудитора, на должность которого пытался протолкнуть своего человека. И опять не получилось.

А еще Порошенко и генпрокурор Луценко, несмотря на наличие НАБУ и САП, значительную часть дел, отнесенных по своему характеру к борьбе с коррупцией, все-таки пыталась вести через генпрокуратуру . То есть пытались держать под своим контролем. Но западные кураторы им это делать запретили.

И тогда, весной 2017 года, разразился скандал, потрясший всю верхушку украинского общества. НАБУ возбудило уголовное дело против главы государственной налоговой службы Романа Насирова , которого после многодневного судебного заседания все-таки арестовали. При этом Насиров прямо в зале суда ночевал, прикидываясь больным — лежал в больничной пижаме на носилках…

Впрочем, из СИЗО , Насиров вышел меньше чем через месяц под беспрецедентный для Украины по своим размерам залог — в 110 миллионов гривен. Привлекли его к уголовной ответственности за предоставление незаконных налоговых послаблений и отсрочек ряду украинских олигархов. И есть подозрение, что действовал в этом плане Насиров с разрешения и по прямым указаниям президента страны.

Тут надо сказать, что Насиров важен для президента и его окружения не только как глава налоговой службы (фактически министр), но и сам по себе. Потому что несколько лет до Евромайдана жил в Лондоне и там занимался оформлением значительной зарубежной собственности и банковских счетов своих украинских покровителей, в том числе и олигарха Петра Порошенко . То есть Насиров знает, где, что и как спрятано за пределами страны у руководителей Украины, включая самого президента.

Недоформированная система

На самом деле у украинской власти есть возможности влиять на ход антикоррупционных дел. Например, тот же антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий может не дать или затянуть оформление процессуальных документов. Кстати, антикоррупционеры-общественники заметили, что автомобиль Холодницкого до недавнего времени чаще стоял у стен администрации президента , чем у генпрокуратуры, где у Холодницкого кабинет.

НАБУ оружие

А еще администрация президента вместе с генпрокуратурой пыталась воздействовать на руководителя НАБУ Сытника, в результате чего летом прошлого года дело чуть не дошло до перестрелки между силовой структурой НАБУ и их коллегами в генпрокуратуре. Генпрокурор Луценко, закусив удила, пытался Сытника подчинить себе, но вмешалось посольство США и даже руководство МВФ . И Сытникавласть оставила в покое.

Очередной шанс держать под контролем борьбу с коррупцией был у власти — в надежде затормозить создание независимого Антикоррупционного суда. Потому что дела задержанных и проведших под следствием коррупционеров затем попадают в обычный суд, где их рассматривают судьи, полностью подконтрольные президенту.

И снова вмешалась общественность, посольство США и МВФ, потребовавшие от руководства Украины обязательного выполнения условия — создание независимого от власти Антикоррупционного суда (АКС). Порошенко сопротивлялся, даже рассказывал, что такие суды есть только в отсталых африканских государствах, а в продвинутых европейских — нет. Но кураторы с Запада указали ему на его ошибки и Порошенко пришлось уступить. Правда, закон об АКС пока не принят парламентом, который под руководством Порошенко тоже тормозит это решение, но несомненно АКС будет создан, потому что этого требует МВФ, на деньги которого сегодня и существует украинская власть.

И вот, проиграв, почти в чистую борцам с коррупцией у себя в стране, Порошенко и его окружение все же нашли выход — создали ситуацию, при которой борцы с коррупцией теперь борются не с коррупционерами, а между собой.

Цимес в аквариуме

Тут генпрокуратура поступила даже отчасти изящно. Ведомство плюнуло на свои разборки с НАБУ и привлекло агентство к установке в кабинете специализированного прокурора Назара Холодницкого прослушки. В принципе, генпрокуратура могла бы сделать это и сама (есть и специалисты, и возможности) или, в крайнем случае, привлечь для этого СБУ или МВД , набивших руку на таких процедурах. Но, как говорят в Одессе, «весь цимес», то есть выгода были в том, чтобы именно НАБУ установило прослушку в кабинете руководителя САП. Так одно антикоррупционное ведомство, установив оборудование в помещениях другого антикоррупционного ведомства, стало работать на власть и в ее интересах.

Кстати, НАБУ установило прослушку на аквариуме, находящемся в кабинете Холодницкого. Что там на самом деле было записано, пока неизвестно. Сытник утверждает, что по совокупности Холодницкий наговорил себе на уголовное дело, а Холодницкий это, естественно, опровергает.

В понедельник, 16 апреля, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования. По его словам, не зафиксировано «никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий». «И поэтому уголовного преследования в данный момент я не вижу», — отметил Луценко.

Но теперь это не так уж и важно. В данном случае, даже если уголовного дела против Холодницкого не будет, его авторитет существенно подорван, потому что он был вынужден оправдываться. Существенно разрушено и доверие между САП и НАБУ, и система эффективной совместной работы НАБУ и САП. Зато наладился контроль за работой НАБУ со стороны генпрокуратуры…

В общем, президент Украины Петр Порошенко может праздновать хотя бы временную, но победу в своей личной борьбе с антикоррупционерами. Которая особенно впечатляющей выглядит на фоне происходящего в НАПК, где вместо принципиальной Натальи Корчак на днях был поставлен новый руководитель — человек из обоймы президента — Александр Мангул.

Что же касается, Насирова, то он скорее всего избежит всякого наказания. Похоже, его скоро оправдает вчистую обычный районный суд. Потому что до Антикоррупционного независимого его дело не доживет.