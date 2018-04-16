В Киеве два человека пострадали при стрельбе в жилом доме

Конфликт со стрельбой произошел в жилом доме в Киеве, пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали", — говорится в сообщении.

По данным полиции, участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставят в управление полиции. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.