Ещё
Украина намерена осложнить Башару Асаду пересечение своей границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина намерена осложнить Башару Асаду пересечение своей границы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Крыму поздравили президента Сирии Башара Асада с попаданием в список украинского сайта «Миротворец». Напомним, ранее стало известно, что лидер САР был включён в базу данных националистов из-за поездки его детей в «Артек». Как подчеркнул глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, включение в «Миротворец» является «определённым достижением человека» и никого не запугивает, сообщают РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, что иногда включение в базу «Миротворец» приводит к неудобствам граждан.
«В эту базы включены как знаковые лица (известные политики, активисты), так и громадное количество людей, которые просто живут своей жизнью (чиновники крымские, милиционеры, прокуроры, судьи) и много других людей. Им это включение в базу неудобно, потому что у многих есть родственники на Украине. После включения в базу, некоторые всё равно ездят, но из-за этого могут возникнуть проблемы на границе, есть риск попасть в руки радикалов. Включение в эту базу обычные люди воспринимают с беспокойством, если собираются ездить на Украину», — рассказал экс-депутат Верховной рады.
Бабкина отказалась комментировать внесение в список «Миротворца» По словам Олега Царёва, несмотря на возрастающее число людей, включённых в базу украинских националистов, в Крыму подобные списки создавать не собираются.
«Никаких баз, списков в Крыму не составляли. Составление списков — это проявление ненависти. Эта ненависть есть со стороны украинских националистов, но абсолютно отсутствует у русских по отношению к Украине, поэтому никто не разрушает в РФ памятники Шевченко (имеется в виду украинский поэт Тарас Шевченко — НСН) и никто не переименовывает гостиницы «Киев» и «Украина»», — отметил собеседник НСН.
В то же время Олег Царёв рассказал, как превратить попадание в базу «Миротворец» привилегией.
«Я бы предложил, чтобы включение в эту базу принималось органами, российскими судами как обстоятельство, которое не позволяет выдавать граждан Украины по запросу Украины, потому что многие люди пострадали из-за включения в базу, а Бузину (журналист Олесь Бузина — НСН), Калашникова (политик Олег Калашников — НСН) убили. Тогда для многих сторонников русского мира включение в базу «Миротворец» было бы почётным, и создавало некую привилегию, потому что привело бы к облегчению при получении документов на то, чтобы оставаться в РФ. Тогда бы и украинцы не включали бы такими громадными массивами такое количество людей в базу», — заключил в эфире НСН Царёв.
Напомним, сейчас в базе «Миротворец» есть не только политики, но и деятели культуры. В частности туда попали исполнители главных ролей в советском фильме «Приключения Электроника» братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, Народный артист РФ Юрий Стоянов, российская певица Надежда Бабкина и другие. Всех их обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в Крым».
Национальная Служба Новостей: последние новости
СМИ: Трамп был разъярен высылкой 60 дипломатов РФ Политолог: Украина не сможет изменить отдельные пункты Договора о дружбе с Россией В Крыму назвали «бравадой» угрозу «взорвать Крымский мост»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии276
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз92
«Грязная сторона раскованного поведения»37
На Россию надвигаются опасные заморозки36
«Врата» в Крым за 32 миллиарда96
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение