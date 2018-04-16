Украина намерена осложнить Башару Асаду пересечение своей границы 

В Крыму поздравили президента Сирии Башара Асада с попаданием в список украинского сайта «Миротворец». Напомним, ранее стало известно, что лидер САР был включён в базу данных националистов из-за поездки его детей в «Артек». Как подчеркнул глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, включение в «Миротворец» является «определённым достижением человека» и никого не запугивает, сообщают РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, что иногда включение в базу «Миротворец» приводит к неудобствам граждан.
«В эту базы включены как знаковые лица (известные политики, активисты), так и громадное количество людей, которые просто живут своей жизнью (чиновники крымские, милиционеры, прокуроры, судьи) и много других людей. Им это включение в базу неудобно, потому что у многих есть родственники на Украине. После включения в базу, некоторые всё равно ездят, но из-за этого могут возникнуть проблемы на границе, есть риск попасть в руки радикалов. Включение в эту базу обычные люди воспринимают с беспокойством, если собираются ездить на Украину», — рассказал экс-депутат Верховной рады.
Бабкина отказалась комментировать внесение в список «Миротворца» По словам Олега Царёва, несмотря на возрастающее число людей, включённых в базу украинских националистов, в Крыму подобные списки создавать не собираются.
«Никаких баз, списков в Крыму не составляли. Составление списков — это проявление ненависти. Эта ненависть есть со стороны украинских националистов, но абсолютно отсутствует у русских по отношению к Украине, поэтому никто не разрушает в РФ памятники Шевченко (имеется в виду украинский поэт Тарас Шевченко — НСН) и никто не переименовывает гостиницы «Киев» и «Украина»», — отметил собеседник НСН.
В то же время Олег Царёв рассказал, как превратить попадание в базу «Миротворец» привилегией.
«Я бы предложил, чтобы включение в эту базу принималось органами, российскими судами как обстоятельство, которое не позволяет выдавать граждан Украины по запросу Украины, потому что многие люди пострадали из-за включения в базу, а Бузину (журналист Олесь Бузина — НСН), Калашникова (политик Олег Калашников — НСН) убили. Тогда для многих сторонников русского мира включение в базу «Миротворец» было бы почётным, и создавало некую привилегию, потому что привело бы к облегчению при получении документов на то, чтобы оставаться в РФ. Тогда бы и украинцы не включали бы такими громадными массивами такое количество людей в базу», — заключил в эфире НСН Царёв.
Напомним, сейчас в базе «Миротворец» есть не только политики, но и деятели культуры. В частности туда попали исполнители главных ролей в советском фильме «Приключения Электроника» братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, Народный артист РФ Юрий Стоянов, российская певица Надежда Бабкина и другие. Всех их обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в Крым».