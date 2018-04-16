Украина намерена осложнить Башару Асаду пересечение своей границы

Бывший депутат Верховной рады , экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, что иногда включение в базу «Миротворец» приводит к неудобствам граждан.

«В эту базы включены как знаковые лица (известные политики, активисты), так и громадное количество людей, которые просто живут своей жизнью (чиновники крымские, милиционеры, прокуроры, судьи) и много других людей. Им это включение в базу неудобно, потому что у многих есть родственники на Украине . После включения в базу, некоторые всё равно ездят, но из-за этого могут возникнуть проблемы на границе, есть риск попасть в руки радикалов. Включение в эту базу обычные люди воспринимают с беспокойством, если собираются ездить на Украину», — рассказал экс-депутат Верховной рады.

Бабкина отказалась комментировать внесение в список «Миротворца» По словам Олега Царёва, несмотря на возрастающее число людей, включённых в базу украинских националистов, в Крыму подобные списки создавать не собираются.

«Никаких баз, списков в Крыму не составляли. Составление списков — это проявление ненависти. Эта ненависть есть со стороны украинских националистов, но абсолютно отсутствует у русских по отношению к Украине, поэтому никто не разрушает в РФ памятники Шевченко (имеется в виду украинский поэт Тарас Шевченко — НСН) и никто не переименовывает гостиницы «Киев» и «Украина»», — отметил собеседник НСН.

В то же время Олег Царёв рассказал, как превратить попадание в базу «Миротворец» привилегией.