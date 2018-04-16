Петербургские врачи попали в базу «Миротворец» 

Медикам запретили въезд в Украину из-за участия в Международном форуме «Наука побеждать… болезнь». Мероприятие проходило в Донецке в прошлом году.
В список попали замглавврача Института скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков, директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Валерий Парфенов, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В. А. Алмазова Владимир Ветров, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГПМУ Ольга Мальцева, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрий Заболотский.