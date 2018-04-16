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Петербургские врачи попали в базу «Миротворец»
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Петербургские врачи попали в базу «Миротворец» 

АиФ Санкт-Петербург 57 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Медикам запретили въезд в Украину из-за участия в Международном форуме «Наука побеждать… болезнь». Мероприятие проходило в Донецке в прошлом году.
В список попали замглавврача Института скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков, директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Валерий Парфенов, профессор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В. А. Алмазова Владимир Ветров, врач анестезиолог-реаниматолог СПбГПМУ Ольга Мальцева, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрий Заболотский.
Проект «Миротворец» начал работу в 2014 году по инициативе МВД Украины и СБУ.
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