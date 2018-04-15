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Украинцам готовят очередную реформу
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Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Гройсман рассказал о мерах, чтобы украинцы не уезжали на заработки 

RT на русском 30 минут назад
Фото: globallookpress.com © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, что правительство намерено провести реформу, чтобы украинцы не уезжали на заработки в другие страны.
«Что необходимо для того, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки. С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники и они готовы платить им достойную зарплату», — написал Гройсман.
По его словам, правительство в связи с этим начало реформу профессионально-технического образования.
>>«Просто рабы»: украинцы рассказали об условиях работы в ЕС 
Ранее сопредседатель украинской партии «Наш край» Александр Мазурчак призвал премьер-министра Владимира Гройсмана отчитаться перед Верховной радой за два года работы правительства, объяснить провал реформ в стране и назвать причины ухудшения жизни украинцев.
RT на русском: последние новости
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