Скандальные броневики. Как в ВСУ появились чешские БМП из ГДР

Начиная примерно с 2016 г. все вопросы модернизации национальных вооруженных сил, включая закупки новой техники, были блокированы от назойливых журналистов. Это в условиях агрессии и войны более чем правильное решение. Поэтому те крохи информации для СМИ попадают либо случайно, либо вынужденно.

Так стало, например, с закупкой большой партии БМП-1 из Восточной Европы. Только после расследования одного из украинских изданий, которое настойчиво искало измену, пресс-служба «Укроборонпрома» была вынуждена провести пресс-тур и продемонстрировать «новинку». Притом что о том, что такой контракт заключен и выполняется, те немногочисленные военные эксперты, которые интересуются темой, знали еще осенью 2017 г. Тогда на определенных ресурсах появились достаточно многочисленные фотографии автотрейлеров, которые тянули корпуса БМП-1 от польской границы в направлении Житомира

Сейчас уже можно говорить о том, что для возмещения потерь бронетехники «Укроборонпром» купил партию из 250 БМП-1 у чешской частной компании Excalibur Army. Причем эти машины имеют весьма извилистую историю.

Фактически это машины армии ГДР, лицензионные чехословацким производством, поставленные в страну буквально перед объединением Германии и имеющие поэтому пробег не более 120-150 км.

В 1993-1994 гг. 350 БМП-1 (в том числе 66 для разборки на запчасти) приобрела Швеция . До 2008 г. они формально состояли на вооружении под обозначением Pbv 501.

В 2010 г. шведское оборонное закупочное ведомство FMV продало государственной компании VOP CZ министерства обороны Чехии 250 машин. Официально было указано намерение использовать их частично для замены парка БМП-1 в армии Чехии, а частично — в качестве источника запчастей для него же.

Однако почти сразу по мутной схеме госкомпания продала их частной Excalibur Army, которая собиралась продать их в Ирак . Однако в 2015 г. вспыхнул международный скандал. Оказалось, что возможный контракт нарушает шведское законодательство сразу по двум статьям, поскольку шведское правительство запрещает экспорт военных материалов в Ирак, а FMV не имеет права продавать вооружение частным компаниям.

В итоге ушлые чехи нашли новых покупателей в лице компании «Укроборонпром». Первые сообщения о заключении контракта появились осенью 2017 г., и в апреле 2018-го впервые «засветились» новые БМП. Причем сразу на вооружении одной из механизированных бригад.

Новые машины получили индекс БМП-1АК (антикумулятивный) и фактически представляют несколько модернизированные машины 1980-х годов с установленной цифровой связью. Для того чтобы избежать проблем со шведами, была применена достаточно непростая схема, при которой чешская фирма официально продавала бронемашины польской фирме, которая уже продавала «Укроборонпрому» отдельно башни и корпуса. Общая сборка и передача армейцам осуществлялась на Житомирском бронетанковом заводе.

Несмотря на то что БМП-1 является откровенно устаревшим типом вооружения, однако практически новые машины способны значительно повысить боеспособность наших частей, особенно ввиду нехватки бронетехники на фронте. Тем более что они вооружены разрешенной по Минску 73-мм пушкой. Да и после окончания активной фазы войны на Донбассе эти машины могут стать прекрасной базой для модернизации с установкой новых двигателей и боевых модулей, благо инициативных разработок в этом направлении более чем достаточно от разных фирм.

Тот же вариант БМП-1УМД с двигателем Deutz TCD2013 L64V и боевым модулем «Стилет» был представлен в 2016 г. В новой машине много внимания было уделено комфорту десанта и экипажа: была изменена система люков, что дает возможность обслуживать вооружение и заменять противотанковые ракеты на направляющих контейнерах изнутри, а для эвакуации раненого наводчика-оператора теперь не надо вылезать на броню — это можно осуществить изнутри и переместить пострадавшего в десантный отдел.

Кроме основной броневой защиты, на БМП-1УМ установлена динамическая защита. Для повышения безопасности личного состава дополнительно добавлено еще и арамидную подложку, имеющую толщину до 1,5 см в разных местах. Кстати, она выдерживает прямое попадание 7,62 мм бронебойно-зажигательной пули Б-32.

Такой же не совсем «свежей» является новость о том, что вооруженные силы Украины на пятый год войны наконец-то освоили производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин на базе Т-84 — «Атлет». Фактически эти машины были разработаны в далеком уже 1997 г. и под тайский заказ в 2008 г. даже были приняты на вооружение. После чего было построено пять машин — четыре для Таиланда и одну для украинской армии. Единственный экземпляр был передан на факультет подготовки национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и использовался на практических занятиях с курсантами старших курсов.

И сейчас на фоне ремонта имеющихся в наличии 10 Т-84У «Оплот» и возможном принятии на вооружение армии «Оплота-М» эти БРЭМ как нельзя лучше укладываются в стратегию перевооружения танковых войск.

Секретом Полишинеля является и тот факт, что основные танки украинской армии (Т-64, Т-72 и Т-80) массово переоснащаются новой динамической защитой «Щит» на основе уникального отечественного комплекса «Нож». Такие работы активно ведутся как минимум последний год, и так как от этого не менялся внешний вид модернизированных танков, эта информация не попадала в поле зрения СМИ. До тех пор, пока не было принято решение обнародовать эту программу. Причем в самый нужный момент — по принципу «пусть знают». Кстати, этот комплекс устанавливается и на Т-72АМТ, демонстрационный образец которых был представлен Киевским бронетанковых заводом на выставке «Оружие и безопасность-2017».

И еще как минимум 500 комплектов такой защиты у производителя — фирмы «Микротек» — закупают поляки. Как сообщается, польские компании совместно с ХКБМ им. Морозова планируют модернизировать 500 находящихся на вооружении Т-72 и «продать третьей стороне»…

Учитывая тенденции, при такой степени секретности в ВСУ и такими темпами в ближайшее время стоит ждать еще не одно откровение. И не только в бронетанковой области.

Деловая столица, Украина