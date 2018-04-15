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Порошенко назвал украинскую армию «одной из самых эффективных в Европе»
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Порошенко назвал украинскую армию «одной из самых эффективных в Европе» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Петр Порошенко назвал украинскую армию «одной из самых эффективных в Европе».
"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе контр-штурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты", — написал Порошенко в Twitter.
В конкурсе, помимо украинских десантников, принимали участие военные из Ливана, Чехии и Великобритании.
Ранее журналистка и гранатометчик ВСУ Валерия Бурлакова заявила, что командование украинских войск выдает боевые потери в Донбассе за несчастные случаи во время самовольного оставления солдатами места службы. По ее словам, именно так ей объяснили гибель ее молодого человека во время боевых действий.
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