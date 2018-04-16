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Корнилов посоветовал Гройсману почитать «Двенадцать стульев»
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Корнилов посоветовал Гройсману почитать «Двенадцать стульев» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов подтвердил информацию о том, что Кабмином подал в Верховную Раду Украины новый законопроект, согласно которому предлагается хоронить покойников не только на кладбищах, но и в лесопарках, а также в парках культуры и отдыха.
«Да, такой законопроект есть. Причем это не частная инициатива, а проект, внесенный Кабмином. Самое поразительное, что Гройсман объясняет, что главная цель законопроекта — создать условия конкуренции между ритуальными компаниями. Похоже, Гройсман не читал «Двенадцать стульев». А то бы знал, как жесткую конкуренцию можно устроить даже между «Нимфой» и «Милости просим», представляющими совершенно традиционные ритуальные услуги», — сказал политолог в интервью «СП».
Он также подчеркнул, что на Украине за годы войны погибают и мрут люди с неимоверной скоростью, а хоронят неопознанных бойцов так называемой «АТО», как отходы какие-то, но теперь Гройсман предлагает узаконить эти методы похорон и перенести их и на мирное население.
Читайте подробнее в материале «СП» «Украину превращают в одно огромное кладбище».
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