Корнилов посоветовал Гройсману почитать «Двенадцать стульев»

«Да, такой законопроект есть. Причем это не частная инициатива, а проект, внесенный Кабмином. Самое поразительное, что Гройсман объясняет, что главная цель законопроекта — создать условия конкуренции между ритуальными компаниями. Похоже, Гройсман не читал «Двенадцать стульев». А то бы знал, как жесткую конкуренцию можно устроить даже между «Нимфой» и «Милости просим», представляющими совершенно традиционные ритуальные услуги», — сказал политолог в интервью «СП».

Он также подчеркнул, что на Украине за годы войны погибают и мрут люди с неимоверной скоростью, а хоронят неопознанных бойцов так называемой «АТО», как отходы какие-то, но теперь Гройсман предлагает узаконить эти методы похорон и перенести их и на мирное население.

Читайте подробнее в материале «СП» «Украину превращают в одно огромное кладбище».

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