Финские СМИ обнаружили у себя прокремлевских троллей

Прокремлевские тролли используют прямые оскорбления, фейковые новости и другую фальсифицированную информацию для манипуляции сознанием финской общественности в интернете. По крайней мере так считает финские СМИ. Журналистское расследование, посвященное феномену пророссийских интернет-активистов, появилось на сайте Kioski.

В материале сообщается, что тролли выполняют заказы российского руководства, вводя в заблуждение жителей Финляндии . Они регулярно публикуют в интернете тексты по «кремлевской» повестке, написанные в агрессивной форме, а также размещают в социальных сетях дезинформацию для поддержания информационной войны.

С осени 2014 года редакция Kioski получила более 200 сообщений от людей, так или иначе связанных с финской «фабрикой троллей», большинство из которых рассказывали свои истории анонимно. Меньше чем за год финские тролли опубликовали более 2500 тысяч фотографий, связанных с украинским кризисом. В большинстве из них украинских военных изображали виновными в убийстве детей на востоке Украины . Для манипулирования аудиторией тролли использовали все социальные сети, доступные в Финляндии.

Тролли действовали по стандартной схеме: беря исходный контент у RT, Первого канала и Sputnik News, прокремлевские активисты редактировали скриншоты видео и статьи или вырывали цитаты из контекста, после чего публиковали контент, ссылаясь при этом на российские источники новостей. Одним из наиболее резонансных материалов стали фотоснимки сбитого малайзийского «Боинга», который, по версии Первого канала, был уничтожен украинскими военными.