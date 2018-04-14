Порошенко пошел против партнеров, Коломойский дал о себе знать, привет майдановским журналистам

А как же партнеры?

«Санкции будут максимально синхронизированы с решением правительства США, и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска, и другие олигархи», — заявил Порошенко.

По его словам, он уже поручил Службе безопасности Украины , Кабинету Министров, а также Совету национальной безопасности и обороны «подготовить соответствующий проект решения».

Однако украинские наблюдатели сразу же заподозрили его в неискренности.

«Сразу возникает вопрос — а чего ж ты сразу не «гармонизировал»? Например, того же Бабакова и Ко — члена Совета Федерации РФ и владельца ряда облэнерго в Украине? Ведь в американском санкционном списке тот давно уже есть. При этом в списке президента Украины — его нет. Просто потому, что они друзья и партнеры с президентом Украины», — задал вопрос президенту журналист Александр Дубинский

Дубинский припомнил Порошенко и то, что по его информации подконтрольный президенту глава Национального банка Украины встречается с представителями российских госбанков и ведет с ними переговоры о стратегии развития.

Таким образом слова Порошенко — это лишь обманный маневр.

Да и веденные США санкции в апреле самые жестки. Их фигурантов внесли в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Более того, благодаря принятому в прошлом году закону CAATSA теперь США следят за операциями лиц из такого списка по всему миру и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций. Однако лица, попавшие в этот раз под санкции не имеют сколь-либо значительного бизнеса на Украине.

В общем, обещания Порошенко — блеф. Даже если он их и исполнит, его партнерам ничего не угрожает.

Привет из Женевы

Олигарх Игорь Коломойский вновь дал о себе знать — он встретился с бывшими ближайшими партнерами Порошенко в Женеве. По его словам, именно проблемы Порошенко были предметом его разговора с бывшим главой Администрации Президента Украины Борисом Ложкиным — давним партнером Порошенко — и его другом Геннадием Боголюбовым

«Говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — передал журналистам «Радио Свобода» суть разговора Коломойский.

При этом на «званом ужине» не было однопартийцев Коломойского из «УКРОПа», в частности, лидера партии Геннадия Корбана

«То, что на этой «тайной вечере» мы увидели экс-главу АП Бориса Ложкина, экс-замгубернатора Святослава Олийника, но не увидели Корбана и Филатова , четко говорит о том, кого Коломойский считает своими», — заявил в комментарии изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев

Он считает, что Корбан и его друг, а также бывший партнер Коломойского, ныне — мэр Днепра Борис Филатов сейчас в размолвке с олигархом и тот им это еще припомнит.

С другой стороны, политтехнолог уверен: данная встреча еще не свидетельство возможного обострения ситуации на Украине.

«Мы прекрасно знаем, кто является содержателем «Радио Свобода», которое рассказало о встрече в Женеве. Я так понимаю, что за Игорем Валерьевичем наблюдают, чтобы он чего-то не начудил. В то же время заинтересованность Порошенко в Коломойском очевидна — без лояльности масс-медиа шансы Порошенко на переизбрания будут равны нулю, а учитывая, что базовый электорат Порошенко окучивает канал «1+1», понятно, как высоки здесь ставки. Игорь Валерьевич — мастер словесного эпатажа и жесткой риторики, но это не означает, что не может быть достигнута договоренность с властью. Коломойский — реалист. Пока же не будет принято окончательное решение, он будет раскладывать яйца по разным корзинам», — предполагает эксперт.

В любом случае, Коломойский «жив и легитимен». Олигарх продолжает интересоваться внутренней политикой Украины. А значит и исключать его возвращения в большую политику не стоит.

Хотя затворничество и тяготит Коломойского. Находясь в Швейцарии влиять на украинскую политику сложнее. Но и рисковать своей свободой олигарх не хочет.

«Живу в Женеве. Я не приезжаю, потому что меня настолько загрузили этими международными судами, что нет времени. Очень много работы с адвокатами… Поехать сегодня в Украину было бы верхом необдуманности», — указывает Коломойский.

Среди прочего он боится, что на него подадут в суд за ситуацию с «ПриватБанком» и он уже не сможет покинуть территорию страны. Так что Украина пока не увидит одного из своих «блудных сыновей.

»А нас за що?»

«Сегодня ко мне в офис без предупреждения пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании. Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят «рвать» «Новое Время», но есть и другой вариант. Я уточнил, что значит «рвать», и не имеется ли в виду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте, как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют в виду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте», — рассказал Сыч.

Причина такого неудовольствия со стороны нардепа Сергея Пашинского — публикации в свежем номере журнала о махинациях в украинском оборонпроме.

Красноречивый пример: советские БМП времен Варшавского договор покупались Украиной в Чехии за сумму около €25 тыс. за единицу, после разборки в Польше на запчасти и сборке с модернизацией в Житомире , Украина покупает их по цене свыше $150 тыс. Примечательно, что в схеме был замешан сын нардепа Антон Пашинский, в течение двух лет возглавлявший отдел внешних контрактов входящего в «Укроборонпром» «Спецтехноэкспорта».

«Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы. Мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал», — удивился Сыч.

Главреда поддержали украинские журналисты.

«Когда Пашинский угрожает «рвать прессу за компромат, надо бы напомнить этому дерзкому парню, что всех давно рвёт от него самого. Бывают такие вызывающе малосимпатичные персонажи, которых природа будто специально лишила возможности внушать эмпатию», — заявил журналист Леонид Швец.

И все бы хорошо, но Сыч, Швец и многие другие журналисты горячо и активно поддерживали Майдан. Так, в январе 2014 года именно Сыч опубликовал телефоны нардепов и министров из «Партии регионов».

«Сейчас не до этики. Никакая власть не дается человеку для того, чтобы убивать и калечить своих граждан. Я не призываю оскорблять. Лучше требовать отмены законов от 16 января, практически вводящих в стране диктатуру, выражения недоверия правительству и гражданину Януковичу. Номера настоящие, подтверждаю исходя из тех личных контактов, что есть у меня», — заявлял тогда — в январе 2014 года Сыч.

После победы Майдана независимые журналисты старались не вспоминать о сюжете с «винтовкой Пашинского» — как тот же Пашинский помогал вывезти оружие человеку из правительственного квартала. Тогда майдановцы остановили машину, проверили ее и нашли винтовку. Но внезапно появился Пашинский, который успокоил своим авторитетом как близкого к руководству Майдана человека, и дал владельцу винтовки спокойно уехать.

В таких случаях атеисты говорят: «кармы нет, но она действует». Спустя годы журналисту, когда-то отринувшему этику, показали, кто в том числе и его трудами пришел во власть. И лицо у новой власти оказалось страшнее, чем у предыдущей.