Турчинов рассказал о планах Кремля взять Киев в 2014 году

В начале марта 2014 года для реанимации режима Виктора Януковича Кремль готовил сценарий вторжения не только на восток Украины , но и в Киев, заявил в интервью телеканалу «UA: Перший» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов

«И именно уже начиная с конца февраля — начала марта (204 года, — прим. ВЗГЛЯД), разведка докладывала, что не просто готовится вторжение, к которому они готовились, они готовились взять не только восток или южную Украину, они готовы были войти и в Киев», — цитирует Турчинова УНИАН.

По мнению главы СНБО, экс-президент Украины Виктор Янукович «обратился к Путину с требованием ввести войска, и эту его бумажку они (Кремль, — прим. ВЗГЛЯД) как политическое прикрытие использовали, но представьте ситуацию: входят они в Киев, в обозе перевозят „легитимного“ с точки зрения России , но формально и с точки зрения права Януковича, и говорят — мы восстановили конституционную власть в Украине».

«И именно этот сценарий был наиболее опасен для нас. Именно военное вторжение и провозглашение восстановления так называемой «конституционной власти» Януковича, и для того чтобы перечеркнуть наиболее опасный для нашего государства сценарий, необходимо было провести честные, прозрачные, легитимные выборы, которые признают все страны мира», — отметил Турчинов, добавив, что в связи с этим «единственный сценарный вариант, который оставался — это проведение антитеррористической операции».

По совам Турчинова «события развивались очень быстро, и фактически Россия начала необъявленную войну».

«И сначала это была война в Крыму, но именно 1 марта российский парламент одобрил решение Путина на ввод войск в Украину. Вдоль границы с нашим государством было сконцентрировано более 200 тыс. — такая мощная группировка вместе с резервами, которая имела танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию», — отмеил глава СНБО Украины.

Далее Турчинров заявил, что «фактически было понятно, что после Крыма начнется военная агрессия уже на материковой Украине».

«Уже тогда мы вынуждены были еще в начале марта перебрасывать все имеющиеся войска, их было очень мало тогда, перебрасывать на север, на восток для того, чтобы противостоять этому нашествию, той войне, к которой Украина еще не была готова», — добавил Турчинов.

Он также напомнил, что Россия вместе с военными действиями начала «подготовленную российскими спецслужбами провокацию» под названием «русская весна».

«По замыслу российских штабистов, сепаратистские мятежи должны были охватить практически половину Украины. И действительно, от Одессы до Харькова, и юг, и весь восток, и север, фактически были охвачены такими мятежами — захватывали административные здания, проводили многочисленные митинги, вывешивали российские флаги, и тогда ситуация была не только напряженная в Донецке или Луганске, аналогичная ситуация была в Харькове, в Одессе и т.д.» — заявил Турчинов.

По словам главы СНБО тогда «было принципиально важно сохранить Украину, и с одной стороны, готовясь к военному вторжению, с другой стороны надо было подавить все эти мятежи, которые угрожали разорвать Украину и открыть практически для вторжения путь».

«По замыслу российского Генштаба, Украина не должна была сопротивляться военному вторжению», — отметил Турчинов, добавив, что тогда приоритет Киева заключался в подавлении мятежей.