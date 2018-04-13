Азаров: Аптеки Украины заполонил фальсификат благодаря Супрун

Похоронные дела Супрун

Американка Супрун настойчиво продолжает свою линию на неуклонное сокращение численности украинского населения.

Очередная ее инициатива — это полностью запретить в Украине продажу российских лекарств и медицинских изделий. «Это политическое решение».

Значит, закупать в Индии Бангладеш и вообще неизвестно где и неизвестно что можно, а в России известные всему миру лекарства нельзя.

Кстати, благодаря ее покровительству медицинской мафии аптеки Украины снова заполонил фальсификат, цены на лекарства невероятно выросли, и, согласно опросам, ранее самые доступные лекарства стали недоступными для большинства украинцев.

Однако Гройсман и Порошенко поддерживают Супрун. Значит, люди должны сделать выводы, кто их враг.