Украинский генерал пообещал ликвидировать Путина 

«Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права», — сказал он.
По его словам, «каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны», передает «Русская Весна».
«ФедералПресс» напоминает, что в начале года Омельченко заявил, что к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года причастны черные маги из Минобороны России.
Фото: ТАСС/Михаил Метцель