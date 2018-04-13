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Порошенко захотел лишить РФ права вето в СБ ООН
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Порошенко призвал лишить Россию права вето в ООН 

RT на русском 8 часов назад
Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP
Президент Украины Пётр Порошенко призвал лишить Россию права вета в ООН.
«ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну агрессора. И нам надо повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.
>> Созван СБ ООН для "привлечения России к ответу"
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из Совета Безопасности ООН является полным безумием.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 12 источников 
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