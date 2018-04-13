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Ищенко: Украина станет полем боя в войне России и Запада
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Ищенко: Украина станет полем боя в войне России и Запада 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко рассказал, что будет с Украиной в случае войны России и Запада.
«На Украине уже идет гражданская война. Сейчас она просто заморожена усилиями Европы и России. Понятно, что если начинается конфликт между Россией и Западом, то эта война тут же размораживается. Украина не будет воевать на чьей-то стороне. Это значит, что кто-то будет воевать на украинской территории», — пояснил эксперт.
Военная мощь Украины, по словам Ищенко, сейчас практически на нуле.
«Украина в плане военной силы представляет из себя чуть больше, чем ничего. У нее есть достаточное количество пушечного мяса, которое не вооружено, не обучено. Оружие, которое состояло на вооружении украинской армии, еще со времен 70-80-х годов прошлого века. И за время гражданской войны они и это потеряли. Половина из оставшегося — это блиндированные грузовики. Таким образом после размораживания конфликта просто будут воевать чужие армии», — заключил политолог.
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