Ищенко: Украина станет полем боя в войне России и Запада

«На Украине уже идет гражданская война. Сейчас она просто заморожена усилиями Европы и России. Понятно, что если начинается конфликт между Россией и Западом, то эта война тут же размораживается. Украина не будет воевать на чьей-то стороне. Это значит, что кто-то будет воевать на украинской территории», — пояснил эксперт.

Военная мощь Украины, по словам Ищенко, сейчас практически на нуле.

«Украина в плане военной силы представляет из себя чуть больше, чем ничего. У нее есть достаточное количество пушечного мяса, которое не вооружено, не обучено. Оружие, которое состояло на вооружении украинской армии, еще со времен 70-80-х годов прошлого века. И за время гражданской войны они и это потеряли. Половина из оставшегося — это блиндированные грузовики. Таким образом после размораживания конфликта просто будут воевать чужие армии», — заключил политолог.