Заместитель генсека НАТО прокомментировала желание Украины вступить в альянс 

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер призывает не считать идеализмом цель властей Украины по вступлению в альянс и ЕС. Об этом она сказала в ходе Киевского форума.
«Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель», — приводит её слова издание «Европейская правда».
Она отметила, что Киев знает о своих обязательствах по проведению реформ.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.
5 апреля Рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО президентский законопроект.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.