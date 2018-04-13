Заместитель генсека НАТО прокомментировала желание Украины вступить в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер призывает не считать идеализмом цель властей Украины по вступлению в альянс и ЕС . Об этом она сказала в ходе Киевского форума.

«Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель», — приводит её слова издание «Европейская правда».

Она отметила, что Киев знает о своих обязательствах по проведению реформ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.

5 апреля Рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО президентский законопроект.