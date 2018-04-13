Ещё
Заместитель генсека НАТО прокомментировала желание Украины вступить в альянс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель генсека НАТО прокомментировала желание Украины вступить в альянс 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер призывает не считать идеализмом цель властей Украины по вступлению в альянс и ЕС. Об этом она сказала в ходе Киевского форума.
«Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель», — приводит её слова издание «Европейская правда».
Она отметила, что Киев знает о своих обязательствах по проведению реформ.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.
5 апреля Рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО президентский законопроект.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.
RT на русском: последние новости
Турчинов анонсировал масштабные испытания украинских крылатых ракет Турчинов упрекнул Германию и Францию за сотрудничество с Россией Вице-премьер Украины рассказала, почему Киев не отменяет договор о дружбе с Россией
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ147
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски928
Умер юморист Андрей Жмакин48
Москва продолжит усыхать
Путин поговорил с Макроном33
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение