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В Киеве поддержали удары по Сирии
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В Киеве поддержали удары по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, Франция и Британия, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химоружия, сообщает РИА "Новости".
"Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада", — написал он в фейсбуке.
Турчинов отметил, что "агрессивные заявления Кремля … не смогли остановить справедливого наказания".
Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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