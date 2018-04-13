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Турчинов упрекнул Германию и Францию за РФ
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Турчинов упрекнул Германию и Францию за сотрудничество с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал международных партнёров страны, в частности, Германию и Францию, избегать двойных стандартов в политике. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
«Я ещё раз обращаюсь к нашим партнёрам, которые также присутствуют в этом зале, санкции — это не подарок для Украины, это не уступки Украине, это — наша совместная с вами безопасность, это элементарные меры, чтобы сдерживать агрессора и двойных стандартов в этом вопросе быть не может», — заявил он в ходе Киевского форума по безопасности.
По его словам, Франция и Германия продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на санкции.
Ранее стало известно, что СНБО Украины на следующей неделе введёт санкции против России по аналогии с США.
4 апреля бизнес-структуры Германии выступили за отмену санкций против России.
RT на русском: последние новости
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