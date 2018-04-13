Журналист заявил об угрозах из-за статьи о коррупции на Украине 

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Главный редактор украинского журнала «Новое время» Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах чиновников Украины, в которых якобы участвовал и депутат Верховной рады Сергей Пашинский.
По словам Сыча, после выхода в журнале материала о коррупционных схемах, которые используют в обороной промышленности высокопоставленные чиновники, среди которых депутат Рады Пашинский, в редакцию журнала пришли его адвокаты с предложением об урегулировании.
"Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят «рвать» «Новое время», но есть и другой вариант… Я уточнил, что значит «рвать», и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте", — написал Сыч на своей странице в Facebook.
Он добавил, что мирным вариантом урегулирования является публикация в журнале «Новое время» статьи, опровергающей предыдущий материал. «Мне также дали личный телефон Пашинского с предложением позвонить ему и наладить человеческий контакт», — отметил главред.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а «научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность» действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
Украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов, среди них журналисты «Эра-медиа», телеканала «Интер», «112 Украина», NewsOne, телеканала «Украина», интернет издания «Страна.ua» и издания «Вести».